Аномальна спека і відключення світла: як виживають українці — огляд

Через російські обстріли та зруйновану енергетичну систему, а також аномальну спеку в Україні відключення світла стали набагато тривалішими.

Температура +21°C та кожна лампа світить - у таких умовах працюють депутати Верховної Ради. І це в той час, коли українці “плавляться” від аномальної спеки, викидають продукти, які псуються в холодильниках без струму. У супермаркетах полиці також стають порожніми.

Про те, як народні обранці дбають про власний комфорт і як змінилося життя самого народу через спеку та відсутність світла, розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

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18 липня нардеп Володимир Арʼєв показав, як у Верховній Раді працюють кондиціонери та горить світло. Також народний депутат стверджує, що електроенергію не економлять в Офісі Президента та Кабміні.

При цьому ще місяць тому уряд надав рекомендацію до 31 грудня 2024 року економити електричну енергію. Зокрема, йшлося про те, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Аналогічні заходи рекомендували вжити правоохоронним органам, органам судової влади та іншим держорганам. Вочевидь, про всіх згадали, а про себе забули.

Як виживають українці

Водночас українці лише зрідка бачать світло у своїх домівках, а подекуди навіть спостерігають за “дискотеками” у сусідньому будинку. Там світло то вмикається, то вимикається.

Через російські обстріли та зруйновану енергетичну систему, а також аномальну спеку в Україні відключення світла стали набагато тривалішими. Аби хоч якось врятуватись від спеки та врятувати продукти у своєму холодильнику, люди купують павербанки, акумулятори та генератори. І це часто має негативні наслідки.

23 червня у селі Софіївська Борщагівка Київської області у багатоповерхівці стався вибух. Як повідомили у поліції Київщини, власник квартири поставив заряджатися акумулятор, і той вибухнув. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні опіки руки. Житлове приміщення вигоріло повністю, також пошкоджено балкон квартири на дев'ятому поверсі.

Через спеку у потязі померла жінка

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Ймовірно, через аномальну спеку у нічному експресі "Запоріжжя-Ужгород" померла жінка. Сталося це 16 липня. Температура у деяких вагонах перевищувала 30°C, кондиціонер не працював, а вентиляція була неефективною.

“У потягах є механічна вентиляція. Однак, при сильній спеці та нагріванні вагонів, вона не здатна опустити температуру повітря в таких умовах. До того ж пасажири розповідають, що вентиляція в нових вагонах дуже погана. Попри те, що подія сталася дві доби тому, та громадський резонанс у мережі, Укрзалізниця офіційно не прокоментувала та не відреагувала на інформацію”, - повідомляє сайт Закарпаття24.

У супермаркетах псуються продукти

Аномальна спека та відключення світла через російські обстріли змусили українців не запасатися продуктами на тиждень, а готувати щодня зі свіжих. Однак, у магазинах та супермаркетах тепер легко можна натрапити на зіпсовані продукти.

За словами Олега Рубана, керівника Держспоживслужби Києва, останнім часом почастішали скарги киян на торгівлю продуктами, що зберігаються з порушенням температурних норм. А також збільшилась кількість отруєнь.

"Через аномальну погоду оператори ринку не дотримуються правил зберігання продуктів харчування. На це впливає і відсутність електроенергії. Найбільше проблем з усіма продуктами, що швидко псуються. Насамперед кулінарія, на другому місці – риба, м'ясо, молоко. Є скарги на кафе та ресторани, там частіше люди почали звертатися по медичну допомогу", - повідомив він.

Порожні полиці

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Ресторани, кафе, магазини, супермаркети, якщо у них немає електроенергії, а їхні генератори не справляються з тим, щоб підтримувати роботу холодильників і необхідну температуру, зобов'язані знімати з продажу продукти, що швидко псуються.

Наприклад, у Києві вже ухвалено рішення про те, щоб заборонити продаж таких продуктів на ярмарках. Але вже фіксуються порушення у Шевченківському та Голосіївському районах.

Експерт зазначає, що у столиці 300 магазинів перебувають на контролі Держспоживслужби, а також організовано мобільні групи, які перевірять місця торгівлі, щоб там дотримувалися температурного режиму.

"На сьогодні зареєстровано три спалахи отруєнь у двох рестораціях. Ухвалено рішення про заборону їхньої роботи. В одному з них виявлено багато порушень, вони займаються постачанням харчування до дитячих дошкільних закладів, приватних шкіл і таборів", - йдеться у повідомленні.

Селяни також б’ють на сполох

Тим часом у селах жителі скаржаться на те, що заготівельники перестали купувати молоко від домашніх корів. Говорять, що їхні холодильники без світла в таку спеку не тягнуть, продукт псується. А підключати генератор нерентабельно.

“Якщо так справа піде, то корів здаватимуть на м'ясо, а значить ціна на молоко, молочні продукти й масло зросте”, - каже селянка.

Біда у супермаркетах

У самих супермаркетах розповідають, що останнім часом жодні потужні генератори вже не справляються зі спекою і тривалими відключеннями світла.

"Відключають світло і вночі. При чому надовго. Не всім мешканцям сусідніх будинків подобається, що ночами наші генератори гудуть, вони починають скаржитися і вимагати, щоб ми їх відключали. Потім ці ж люди приходять і нарікають, чому в них молоко скисло", - кажуть у спуремаркеті.

Є випадки, коли супермаркети в разі тривалого відключення електроенергії та спеки просто закривалися. Тому що холодильники розморожуються, продукти псуються. Іноді морозильники у залах навіть накривають картоном – щоб не було видно, на що перетворюється у них риба чи пельмені. Нерідко тепер маркети влаштовують розпродаж продуктів, що швидко псуються. Наприклад, упаковка дорогих креветок вагою 500 г продається всього за 50 грн.

Частина ресторанів на межі закриття

Складна ситуація у кафе та ресторанах. Як розповіла OBOZ.UA президентка асоціації ресторанів України Ольга Насонова, приблизно 20% міських закладів на межі закриття.

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"Я звернула увагу, що в ресторані, куди раніше потрібно було заздалегідь бронювати столик, тепер на 30% менше відвідувачів. Улітку міські ресторани, якщо вони не мають літнього майданчика з охолодженням, фонтана, – втрачають 30-50% відвідувачів. Гості їдуть за місто, відпочивають там, де є ресторанно-готельні комплекси з басейнами. Де можуть працювати великі генератори, щоб підтримувати роботу кухонного обладнання, кондиціонерів. Ось там зараз вільних місць немає", - зауважила вона.

Використання генераторів – дороге задоволення, ціна за кіловат виростає щонайменше вдвічі. Тож увечері навіть у центрі столиці можна побачити закриті заклади. Їм не вигідно спалювати паливо заради одного чи двох клієнтів.

За словами експерта, при генераторі, який працює, наповнюваність залу має бути максимальною. Тому легше просто закритися до 21:00, ніж чекати одиноких останніх клієнтів.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптиків на вихідні, 20-21 липня, до України прийде довгоочікувана прохолода. І хоч місцями температура повітря ще буде трохи високою, але спека все ж спаде.

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