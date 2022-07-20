Аномальна спека просто випалює Європу: експерти зазначають, що доведеться звикати до рекордних температур

У Португалії саме через перегрівання, кажуть медики, померло понад тисячу людей, а у Греції неподалік Афін довелося евакуювати 9 сіл через лісові пожежі. Вогонь продовжує нищити зелені насадження й в інших південних європейських країнах. У Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки у майже третині регіонів, йдеться в ТСН.19.30.

Експерти кажуть, це може бути лише початком. Літо наступних років буде ще пекельнішим.

У Берліні сьогодні також дуже спекотно, температура сягала 38 градусів, а в регіоні більше на південь Німеччини пікова температура була понад 40 градусів. Рекордна спека була також учора.

Майже добу десь сотня пожежників боролася із пожежею у національному парку Саксонська Швейцарія.

Уже котрий день Західна і Південна Європа потерпає від спеки. Рекордні температури у Франції, Іспанії, Португалії, Виликобританії, Франції. Горять ліси, вогонь перекидається на приватні будинки.

Іспанським рятувальникам від вогню довелося рятувати українську родину біженців. Людей прихистили в своєму будинку іспанці. Це відбулося в Боаділья-дель-Монте, що є муніципалітетом Мадрида. Рятувальники прибули до будинку і встановили, що на останньому поверсі є люди, жінка і двоє дітей. Їх вдалося вивести з будинку. Люди надихалися диму, одного постраждалого відправили в лікарню, рятувальникам надавали допомогу на місці.

В Іспанії масштабні пожежі, особливо на кордоні з Португалією, в провінціях Самора та Авіла. Звідти мусили евакуювати вже 10 тисяч людей. Літаки і гелікоптери скидають на ліси воду, щоби уникнути ширенню вогню. З початку року в Іспанії згоріло вже 100 тисяч гектарів землі

Історично високу температуру зафіксували у Великобританії. Там уперше після Другої світової війни спека сягнула позначки понад 40 градусів. Це призводило до займань, пожежники фізично не встигали на всі виклики, горіли ліси і приватні оселі.

Люди розповідають - намагалися гасити вогонь самотужки, зі шлангів і лійок, але марно. Вони втратили оселю, але зберегли життя. «Тільки тепер я все збагнув, вчора ще не думав про це. У нас нічого немає, все пропало. Але я просто дякую Богу, що ми всі живі і всі в порядку», - каже місцевий мешканець.

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У Франції ситуація з лісовими пожежами за цю ніч дещо стабілізувалася. Вирішальною тут є сила вітру, сьогодні там майже безвітряно, але якщо здійметься вітер, то він може знову роздмухати вогонь у тих місцях, де зараз уже тліє.

Натомість парижани рятуються від спеки у фонтанах і бассейнах. Черги до бассейнів у столиці ще треба вистояти, такі вони довгі. Про це розповідають люди, що прохолоджуються у бассейнах біля Сени в Парижі. Мерії Парижа відкривають кімнати, де можна трохи охолодитися. Деякі парки у французській столиці залишають відкритими вночі, а це для цього міста нехарактерно. Біля Бордо евакуювали тисячі людей.

Аномальна спека у Європі призвела до дискусій, чи є це нормальним станом для літа, чи ж ми спостерігаємо наслідки кліматичних змін. Учені кажуть, що такого повторення теплових хвиль раніше не було. І очевидно європейцям треба звикати, що і надалі влітку буде виснажлива спека.

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