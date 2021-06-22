Аномальна спека та бурі: народний синоптик розповів, яким буде липень 2021 року

Початок місяця буде дощовим.
Погода в Україні на екваторі літа 2021 року буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.
Так, згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.
Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:
- початок місяця буде дощовим;
- від 4 до 8 липня - аномальна спека;
- 11-12 липня - дощі та бурі;
- 16-17 липня - дощі;
- від 18 до 28 липня - спека, 25 - гроза і буря;
- 30 липня - дощі.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що цього року буде доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.