Аномальне літо у світі: синоптикиня назвала причини та пояснила, якої погоди очікувати в Україні

Синоптики розповіли про погоду / © Associated Press

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Літо 2025 року дивує природними аномаліями: у США лютують урагани і смертельна повінь. А по всій Європі — літня задуха. У Португалії зафіксували рекордні 46 градусів. Синоптики пояснюють стрімке потепління гарячим повітрям із Північної Африки. Спека породжує лісові пожежі, які важко зупинити, бо сильний вітер швидко роздмухує вогонь.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «ТСН.Тижня» Ірини Коваленко.

Катаклізми у світі

В Іспанії від пекельних температур спалахнули ліси. Пожежу наразі локалізували, але як мінімум двох людей пожежа таки вбила. Це сталося на на північному сході країни. Втім екстремальна спека охопила всю Західну Європу. Франція закривала школи і Ейфелеву вежу. В Швейцарії навіть відключали атомну станцію. Економічні втрати від теплового удару вже рахують у відсотках від ВВП.

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У турецькій провінції Ізмір горів ліс. Полум’я гасили за допомогою гелікоптерів та літаків — воду у гори інакше не доправиш. Та вогонь все ж таки дістався житлового району, вбивши щонайменше одну людину. Влада закрила кілька доріг до курортного міста Чешме на Егейському морі. Лісові пожежі на заході Туреччини пошкодили близько 200 будинків. Близько 50 тисяч тимчасово евакуювали.

Через спеку пожежі також спалахнули у південній курортній провінції Анталія та недалеко від Стамбула.

Тисячі людей тікають з Криту. На сході острова евакуюють тих, хто опинився в оточені неконтрольованої пожежі. Яка через 9-бальний вітер несеться дуже швидко. Сотні пожежників намагаються взяти вогонь під контроль. Та вітер постійно розбурхує нові вогнища. У багатьох районах зникло світло й мобільний зв’язок.

А в штаті Техас у США вирує інша стихія — повінь. Більше двох десятків загиблих, зниклі безвісти діти. В епіцентрі опинився округ Керр. Для місцевої влади стихія виявилася повною несподіванкою. Через рясні зливи рівень у річці Гваделупе зріс на рекордні 9 метрів. Вода знищувала дороги, змивала авто, зокрема й карети швидкої допомоги.

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Особливо постраждав табір Mystic. Там саме перебувало понад 700 дітей. 25 із них вважаються зниклими безвісти. У штаті вже оголошено надзвичайний стан, а місцева влада звернулася за допомогою до Білого дому, адміністрація якого не вірить у теорію глобального потепління. Хоч науковці пов’язують останні катаклізми саме з цим.

Що кажуть синоптики

“Тенденції останніх років складаються так, що у більшості регіонів нашої земної кулі температурні показники стають дедалі вищими. По багатьох показниках саме в Іспанії, Португалії, Італії близько 40-46 навіть градусів. Це навіть рекордні показники для червня в цих країнах”, - каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.



Утім до України ці пекельні рекорди не добралися. І хоч пожежі вирували і в нас — на Миколаївщині. Та за прогнозами синоптиків скоро знову дощі.

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