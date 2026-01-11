Аномальне похолодання накрило Україну: міста без світла, транспорт із затримками та наслідки для енергетики

Аномальне похолодання накрило Україну / © ТСН

Україну охопила хвиля аномального похолодання, яку синоптики називають однією з найсильніших за останні роки. Морози, сильні снігопади та шквальний вітер спричинили масштабні перебої в енергетиці, ускладнення руху транспорту та пошкодження інфраструктури в різних регіонах країни.

ТСН.ua зібрав інформацію про головні наслідки негоди.

Київ: аварії в мережах і ризик тривалих відключень

У столиці частина мешканців може залишатися без електропостачання тривалий час. У ДТЕК пояснюють це поєднанням масованих атак РФ, сильних морозів і перевантаження електромереж.

Станом на вечір зафіксовано понад 200 звернень щодо відсутності світла. Для ліквідації аварій задіяні 57 ремонтних бригад, які працюють цілодобово. Енергетики закликають киян не вмикати одночасно потужні електроприлади, щоб не спричиняти нових аварій.

Мер Києва Віталій Кличко назвав ситуацію в місті критичною. За його словами, після російських ударів сотні тисяч людей уже другу добу живуть без світла й опалення, а температура вночі опускається до −20 °C.

“Ми звертаємося до людей без опалення, які мають можливість виїхати або перебути холод у родичів, зробити це до усунення проблем”, – наголосив Кличко.

Він також заявив, що Росія цілеспрямовано намагається знищити тепло- та електроінфраструктуру, а ресурси ППО залишаються обмеженими навіть для захисту столиці.

Львів і Захід України: снігопади та транспортні обмеження

Львів накрили рекордні снігопади, які не припиняються кілька діб поспіль. Міський голова Андрій Садовий закликав мешканців утриматися від поїздок, а школярів тимчасово перевели на паузу в навчанні.

Комунальні служби працюють безперервно, до прибирання міста залучають додаткові бригади, зокрема працівників міських установ.

На Прикарпатті ситуація була ще складнішою: на окремих ділянках траси Р-24 замети перевищували зріст людини. Спецтехніка буквально “прогризала” дороги крізь снігові тунелі, а патрульна поліція допомагала водіям, які опинилися в снігових пастках. Обмеження руху згодом вдалося зняти.

Манявський водоспад повністю замерз.

Водночас сильні морози призвели до рідкісного природного явища – повного замерзання Манявського водоспаду, що трапляється лише під час тривалих холодів.

Південь і Схід: вітер пошкодив інфраструктуру

У Запорізькій області сильні пориви вітру пошкодили опори антидронових тунелів на прифронтових дорогах. За словами очільника ОВА Івана Федорова, інженерні підрозділи вже залучені до відновлення конструкцій, які захищають логістичні маршрути.

Залізниця: затримки десятків поїздів

Через негоду, безпекові заходи та затримки на кордоні понад 60 поїздів “Укрзалізниці” курсують із відхиленням від графіка. Йдеться як про внутрішні рейси, так і про міжнародне сполучення. Залізничники ліквідовують наслідки обстрілів і погодних умов, щоб поступово стабілізувати рух.

Прогноз: морози не відступають

За даними Укргідрометцентру, 12 січня морозна погода збережеться по всій країні. У північних областях температура вночі може опускатися до −24 °C, у більшості регіонів – від −12 до −18 °C. Синоптики попереджають: попереду можливі лише незначні коливання температури, але стійке похолодання триватиме.

Сильні морози до -30 градусів в Україні наразі не очікуються. Прогнози показують, що від 17 січня можливе послаблення морозів, але інформація може змінюватися.