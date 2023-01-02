Аномальне потепління: у Києві помітили метеликів та квітучу сакуру (фото, відео)

У Києві другий день поспіль тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня. На столичних Осокорках кияни навіть помітили метеликів.

Сайт ТСН.ua з'ясовував, з чим пов’язана така аномалія, адже за декілька днів синоптики вже обіцяють сильні морози.

У Київському зоопарку нам пояснили, що на Осокорках люди помітили метелика "Павиче око".

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"Для метеликів "Павиче око", які вивелись пізно влітку, звично зимувати, щоб вилетіти першими весною. Тож, коли ви побачили їх під час раптового потепління взимку, це норма. Лишіть метелика там, де ви його знайшли, він перелетить до безпечного місця сам. Якщо йому загрожує небезпека, перенесіть до сухого прохолодного місця", - пояснив сайту ТСН.ua. гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Трантін додає, що попри те, що тепла зима руйнує плани московії занурити нас до темряви, це показник глобальних руйнівних змін, до яких призвела діяльність людини.

"Атмосфера планети із року в рік перегрівається, порушується звичний хід речей, закономірність та періодичність явищ у природі, і якщо людство не вживатиме термінових заходів, вже згодом за теплими зимами прийдуть посухи та дефіцит води", - підсумував фахівець.

Крім того, КО "Київзеленбуд повідомляє, що у парку "Наталка" розквітли сакури.

"Причиною цього явища стала аномально тепла зима, яка "розбудила" дерева", - пояснили у комунальному об'єднанні.

Нагадаємо, у перший день нового року було зафіксовано черговий температурний рекорд. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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