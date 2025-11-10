ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Аномальне тепло та навіть грози: синоптики шокували прогнозом погоди в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аномальне тепло та навіть грози: синоптики шокували прогнозом погоди в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні / © unsplash.com

Дощі, тумани, але водночас і аномальне тепло — така погода пануватиме в Україні цього тижня.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить водіїв сьогодні бути уважними за кермом через туман — видимість буде до п’ятисот метрів. Оголошено перший — жовтий рівень небезпеки.

Про це йдеться у ТСН.

Загалом, на цьому тижні буде звична осіння погода, але з аномальним потеплінням. Сьогодні у південних, центральних, східних областях та місцями на півночі України пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів — удень подекуди до + 17 градусів.

У вівторок майже по всій Україні дощитиме, на Одещині навіть можливі грози. У світлу пору доби — від 11 до 16 градусів тепла.

Уже 12 листопада температура почне знижуватися. Опади припиняться, денний максимум — 13 градусів. Така сама температура буде на вихідних, але очікуються невеликі опади. Також у неділю на півдні країни повітря прогріється до 16 градусів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням:ТСН 12:00 новини 10 листопада. Масштабна ОПЕРАЦІЯ НАБУ — на фото МІШКИ з ГРОШИМА. Прогноз погоди

Дата публікації
Кількість переглядів
425
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie