Аномальне тепло та навіть грози: синоптики шокували прогнозом погоди в Україні

Дощі, тумани, але водночас і аномальне тепло — така погода пануватиме в Україні цього тижня.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить водіїв сьогодні бути уважними за кермом через туман — видимість буде до п’ятисот метрів. Оголошено перший — жовтий рівень небезпеки.

Загалом, на цьому тижні буде звична осіння погода, але з аномальним потеплінням. Сьогодні у південних, центральних, східних областях та місцями на півночі України пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів — удень подекуди до + 17 градусів.

У вівторок майже по всій Україні дощитиме, на Одещині навіть можливі грози. У світлу пору доби — від 11 до 16 градусів тепла.

Уже 12 листопада температура почне знижуватися. Опади припиняться, денний максимум — 13 градусів. Така сама температура буде на вихідних, але очікуються невеликі опади. Також у неділю на півдні країни повітря прогріється до 16 градусів.

