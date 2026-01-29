У Києві та області в суботу та неділю стовпчики термометрів сягнуть -17°C вночі

Схоже, що зима-2026 буде справді буде лютою. За прогнозами синоптиків, на цих вихідних до Києва знову прийдуть сильні морози, а на початку наступного тижня температура повітря опуститься до 27 градусів нижче нуля.

За словами еколога Олександра Соколенка, холод насувається на Україну з півночі та північного сходу. Ми вже потерпали від впливу Азійського (Сибірського) антициклону, а перед цими вихідними розпочнеться «друга серія» його впливу.

Похолодання: чому тисне Азійський антициклон

Еколог пояснює, що причини аномалії залишаються незмінними — це рух величезних повітряних мас у зоні високого тиску.

«Причини, практично, ті ж самі. У нас є атмосферні фронти на півдні, які пересуваються з району Чорного моря в бік півдня Сибіру. Там, до речі, буде доволі тепло, наприклад у Пермі, Уфі, Тюмені, Ульяновську, де триматиметься доволі висока температура, як для цієї пори року. Похолодання в Україні зумовлене пересуванням атмосферних фронтів. Оскільки повітря довкола циклону обертається проти годинникової стрілки, то переміщення холодних повітряних мас спрямовується на територію Європи», — розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

До цього він додає, через те, що зони низького тиску вторгаються на південь Сибіру, зона високого тиску зміщується на південний захід, накриваючи Україну та низку країн Європи. Як результат — холодне та крижане повітря разом із високим тиском рухається від Уралу у бік України та Польщі.

Хронологія морозів: коли чекати на пік

Похолодання розпочнеться вже з п’ятниці і буде доволі стрімким. Першими удар приймуть північні, північно-західні та північно-східні регіони України.

«Першою від нової порції морозів потерпатиме північ України — Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Рівненщина та Волинь. Хвиля холоду рівномірно буде пересуватися з північних регіонів в центр і на південь. П’ятниця — це початок вторгнення холодного повітря: вдень буде до 8-10 градусів морозу, а в суботу та неділю він посилиться. На півночі мороз буде сильнішим, а у центр України та на південь прийде з запізненням на день. Але динаміка посилення морозів буде скрізь», — прогнозує еколог.

У Києві та області в суботу та неділю стовпчики термометрів сягнуть -17°C вночі та до -12°C вдень. Проте кульмінація холоду попереду.

«У понеділок та у вівторок мороз ще більше посилиться. Поки, попередньо все виглядає так, що у ці дні на наступному тижні будуть найхолоднішими. На Київщині мороз сягатиме до 27 градусів, а можливо навіть нижче. А у Києві до 20 градусів та нижче. Ризик зниження у нічний час дуже високий, а в день температура фіксуватиметься десь на рівні 15 градусів морозу. Тобто період з неділі по середу буде найхолоднішим», — додає фахівець.

Як довго триватиме холоднеча

Олександр Соколенко додає, що зараз важко визначити точну дату потепління:

«Поки немає інформації, яка б якось фахово розрахувала прогноз на більш довгий період. Справа в тому, що такі антициклони, як Азійський, мають дуже важке та малорухливе повітря, воно холодне і це зона високого тиску. Ця зона дуже широка і об’ємна, просто величезна, якщо подивитися на мапі. Вона стає своєрідним щитом, який стримує переміщення теплих повітряних мас з Атлантики. Або ж просто спрямовує тепло на крайню північ або на крайній південь. Власне тому, важко спрогнозувати, коли антициклон втратить свою потужність і коли атмосферні фронти, які йдуть з заходу, зможуть діставатися України», — каже еколог.

Та додає, що у Польщі морози будуть майже такими ж, як і в Україні — на півночі та сході сусідів очікується 13-15 градусів морозу майже щодня.

Глобальний контекст: замерзають навіть крокодили

Еколог зазначає, що аналогічна важка ситуація з морозами спостерігається і в Північній Америці. Люті морози накрили США, де погода стала справжнім випробуванням для населення. Найбільш складна ситуація на східному узбережжі. Там встановилися морози, а місцями навіть дуже сильні, від яких потерпають міста Вашингтон та Нью-Йорк.

«Морози, які накрили США дуже сильні і тривалі, як і в Україні. Така погода дуже незвична для місцевого населення, передусім для південних штатів. Там багато років не бачили таких зим. Зона морозів доходить до півночі Флориди. А це навіть не субтропіки, а майже тропіки. Для американців це не типова погода. На півночі Флориди фіксуються заморозки, а це незвично, бо в місцевих водоймах живуть крокодили. Заморозки там фіксуються періодично вже місяць — мінус 1 вночі і плюс 12 вдень. Тому ця зими люта не тільки для України, а й для США і Канади», — зауважує еколог.

Морози на два тижні?

За попередніми даними експерта, морози у Києві та Україні можуть тривати до середини лютого.

«Поки це дуже попередній прогноз. Щодо більш близької перспективи, то наступного тижня з неділі по середу буде пік морозів і їх послаблення можливе у наступні четвер та п’ятницю. Але це лише послаблення, мова про відлигу поки не йде. Що буде далі, поки доволі складно прогнозувати. Ситуація проясниться на початку наступного тижня, коли можна буде зробити прогноз на найближчі сім днів», — підсумовує Олександр Соколенко.