Ексклюзив ТСН
66
1 хв

Аномально: синоптики шокували прогнозом погоди на перший тиждень грудня

Синоптики здивували прогнозом погоди на перший тиждень грудня.

Віра Хмельницька
Погода

Синоптики розповіли про погоду у грудні / © Pexels

В Україні очікується аномально теплий початок грудня. Цього тижня снігу та сильних морозів по всій країні чекати не варто, обіцяють синоптики Укргідрометцентру, йдеться у сюжеті ТСН.

Зима розпочнеться переважно теплою та комфортною погодою.

Прогноз на початок тижня

  • Опади: дощі можливі на півдні, у центрі та на заході. Невеликі опади ймовірні також і в столиці.

  • Температура вдень: переважно очікується від +4 до +7 градусів тепла.

  • Температура вночі: невеликі приморозки — від 0 до -2 градусів.

  • На півдні: стовпчики термометрів можуть сягати до +12 градусів тепла.

Зміна погоди з 5 грудня

З 5 грудня можливе невелике похолодання:

  • На півночі та сході: температура може опуститися до -7 градусів морозу.

  • У західних регіонах: навпаки, очікується тепло — стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів тепла.

Синоптики зазначають, що такою мінливою погода буде впродовж усього тижня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. ПОНЕДІЛОК, 1 ГРУДНЯ

66
