Аномально: синоптики шокували прогнозом погоди на перший тиждень грудня
Синоптики здивували прогнозом погоди на перший тиждень грудня.
В Україні очікується аномально теплий початок грудня. Цього тижня снігу та сильних морозів по всій країні чекати не варто, обіцяють синоптики Укргідрометцентру, йдеться у сюжеті ТСН.
Зима розпочнеться переважно теплою та комфортною погодою.
Прогноз на початок тижня
Опади: дощі можливі на півдні, у центрі та на заході. Невеликі опади ймовірні також і в столиці.
Температура вдень: переважно очікується від +4 до +7 градусів тепла.
Температура вночі: невеликі приморозки — від 0 до -2 градусів.
На півдні: стовпчики термометрів можуть сягати до +12 градусів тепла.
Зміна погоди з 5 грудня
З 5 грудня можливе невелике похолодання:
На півночі та сході: температура може опуститися до -7 градусів морозу.
У західних регіонах: навпаки, очікується тепло — стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів тепла.
Синоптики зазначають, що такою мінливою погода буде впродовж усього тижня.
