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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Аномально теплий листопад із грозами та мокрим снігом: синоптики ошелешили прогнозом погоди

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні протягом тижня: очікується аномальне тепло до +14°, дощі, грози, тумани та мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли про прогноз погоди

Синоптики розповіли про прогноз погоди / © ТСН

Дощі та можливі грози, але температура залишатиметься значно вищою за норму — це про погоду, яка нас очікує на цьому тижні. Синоптики дивуються з нетипово теплого листопада.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тож у найближчі дні в Україні стовпчики термометрів можуть показати +14 градусів, але без погодних контрастів не обійдеться, повідомляють в «Укргідрометцентрі».

Коли прийдуть дощі, тумани та мокрий сніг

У понеділок у більшості областей ще зберігатиметься відносно суха погода, однак із вівторка дощі охоплять майже всю територію країни.

На півночі та заході очікується мокрий сніг і тумани, які знижуватимуть видимість до двох сотень метрів. Тому водіям на дорогах варто бути особливо обережними!

Де буде найтепліше та коли похолодає

Температура залишатиметься досить високою як для листопада:

  • Вдень: повітря прогріватиметься до +3…+12 градусів, а подекуди на заході й на півдні — до +14 тепла.

  • На вихідних: стане прохолодніше, вночі температура місцями опускатиметься до нуля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 16 ЛИСТОПАДА! Масована атака на Дніпро, колапс у Києві та візит принца Гаррі

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