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Аномально теплий листопад із грозами та мокрим снігом: синоптики ошелешили прогнозом погоди
Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні протягом тижня: очікується аномальне тепло до +14°, дощі, грози, тумани та мокрий сніг.
Дощі та можливі грози, але температура залишатиметься значно вищою за норму — це про погоду, яка нас очікує на цьому тижні. Синоптики дивуються з нетипово теплого листопада.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Тож у найближчі дні в Україні стовпчики термометрів можуть показати +14 градусів, але без погодних контрастів не обійдеться, повідомляють в «Укргідрометцентрі».
Коли прийдуть дощі, тумани та мокрий сніг
У понеділок у більшості областей ще зберігатиметься відносно суха погода, однак із вівторка дощі охоплять майже всю територію країни.
На півночі та заході очікується мокрий сніг і тумани, які знижуватимуть видимість до двох сотень метрів. Тому водіям на дорогах варто бути особливо обережними!
Де буде найтепліше та коли похолодає
Температура залишатиметься досить високою як для листопада:
Вдень: повітря прогріватиметься до +3…+12 градусів, а подекуди на заході й на півдні — до +14 тепла.
На вихідних: стане прохолодніше, вночі температура місцями опускатиметься до нуля.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 16 ЛИСТОПАДА! Масована атака на Дніпро, колапс у Києві та візит принца Гаррі