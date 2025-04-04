Аномальний холод у квітні: звідки тисне мороз і до чого тут Москва

Українцям обіцяють аномально холодний тиждень

Реклама

Україну вже на цих вихідних огорне аномальний холод посеред весни. За прогнозом синоптиків температура повітря опуститься до мінус 1-5 градусів морозу, похолодання супроводжуватиметься сильним вітром, дощами та навіть снігом.

Маленьке «Післязавтра»

За словами еколога Олександр Соколенка, аномальний холод почнеться вже цієї суботи.

«Його початок буде з заходу країни, а потім холодне повітря приблизно за добу дійде на схід та центр. Пік похолодання у Києві припадає на понеділок. Очікується температура повітря близько 0 градусів вдень і з приморозками у нічний час. Впродовж суботи нас очікує дуже суттєве зниження температури, якщо враховувати, що ще у п’ятницю буде +15-20, а у ніч з суботи на неділю до 2 градусів морозу. Це дуже суттєве зниження температури», — розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Реклама

Тож за відчуттями ці зміни погоди будуть і справді аномальними, така собі маленька копія фільму «Післязавтра», коли все навколо охоплює мороз.

Квітневий сніг

Еколог зауважує, що похолодання супроводжуватиметься сильним вітром, який місцями буде доходити до штормових значень практично по всій території України. Особливо у неділю, понеділок та вівторок.

«І якщо на заході та півдні України пройдуть рясні дощі, а також можливі навіть грози, то на півночі та заході є дуже висока ймовірність випадання снігу. Опади будуть рясними і не виключене формування снігового покриву», — каже еколог.

Звідки прийде мороз

За словами Олександра Соколенка, холодне повітря потрапить до України через нетипове розміщення атмосферних фронтів.

«Зазвичай атмосферні фронти низького тиску з’являються над Атлантикою, але цього разу сталося навпаки. Зона низького атмосферного тиску має сформуватися на захід від Уралу та на північний схід від Московської області, а на північ від Британських островів формується зона високого тиску. Тож маємо нетипове розташування зон низького та високого тиску. Через те, що повітря у цих зонах обертається, але у різних напрямках, то розташування обидвох зон зумовлює те, що обидві повітряні маси сприятимуть інтенсивному переміщенню арктичного повітря з півночі до Центральної Європи», — пояснює Олександр Соколенко.

Де буде найхолодніше?

Вся ця величезна маса холодного повітря потрапить до Центральної Європи і найбільше від холоду потерпатимуть Польща, Німеччина, Україна та Болгарія. Смуга холодного повітря зачепить навіть північ Греції.

«Щодо України, то на Закарпатті буде дуже холодно, що є зовсім нетиповим для цієї пори року. А найхолодніше — у Львівській області — 5 градусів морозу. На один-два градуси тепліше буде на півночі України. Менше зачепить похолодання схід та південь країни, принаймні там не очікується якихось серйозних заморозків. Відчутні приморозки будуть у центральних регіонах, які ближче до півночі та заходу України», — прогнозує Олександр Соколенко.

Таке вже було

Цікаво, що востаннє схоже весняне похолодання сталося у 1989 році.

«Тоді теж був дуже теплим лютий — наприкінці місяця фіксувалася температура до 19 градусів тепла. Березень також був теплим, що є дуже схожим на цьогорічну погоду. А 7 квітня 1989 року, сталося раптове похолодання, температура знизилася до мінусових позначок, зокрема у Києві. Єдина відмінність, квітневе похолодання 1989-го було коротким, а цьогорічне — тривалим. Холодні маси повітря затримаються в Україні щонайменше на тиждень», — розповідає еколог.

Без персиків та черешень

За словами еколога, тривале похолодання негативно вплине на плодові дерева, що, на жаль, може їм суттєво нашкодити.

«Через раннє тепло, рослини починають раніше розвиватися та цвісти. Цьогоріч по всій країні абрикос зацвів ще в останні дні березня. Це порушення фенології рослин, оскільки за усіма нормами абрикос має квітнути у середині квітня. Приблизно з цього періоду зрідка бувають повернення холодів і менше ризиків, що цвіт на деревах пошкодиться. Якщо дерево через раннє настання тепла у березні починає квітнути раніше свого строку і в час цвітіння припадає повернення холодів, то цвіт просто гине, а також дуже часто гинуть самі дерева», — пояснює Олександр Соколенко.

Він додає, що ці негативні процеси відбуваються через кліматичні зміни, тобто рання весна, рання вегетація і повернення холодів, яке цього року припадає на цвітіння абрикосів, персиків, вишень, черешень, суттєво загрожує врожаю плодоносних дерев.

Київ залишився без абрикосів

Еклог розповідає, що абрикос під час цвітіння дуже вразливий. Якщо у цей момент температура повітря знижується навіть трохи нижче 0 градусів, то сік в його гілках замерзає. Через пошкодження морозом відбувається зараження дерева грибками і воно за тиждень-два стає чорним. Це означає, що абрикос почав цвісти за несприятливих погодних умов.

«Раніше, зими були морозні і кліматична весна наставала у нормальні терміни, десь у другій декаді березня. За таких умов, ще років 15-20 тому абрикоси щороку визрівали. У Києві вони росли майже біля кожної багатоповерхівки та давали рясний урожай, можна було їх зривати та їсти. Зараз абрикосів практично немає. Два роки поспіль дерева не плодоносили, лише минулого року був невеличкий урожай. І ця тенденція повторюється з року в рік. У Києві абрикосів вже практично не знайти — все це наслідки кліматичних змін та розбалансування у природі», — підсумовує Олександр Соколенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в Україні відчутно похолодає: коли знизиться температура та випаде сніг

Дата публікації 12:34, 21.03.25 Кількість переглядів 549 Весну штормить! Українцям приготуватися до різкої зміни погоди!