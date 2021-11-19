Анонімну вакцинацію на Закарпатті впровадила приватна клініка без дозволів і узгодження

Анонімну вакцинацію на Закарпатті впровадила приватна клініка без дозволів і узгодження

Закарпатці, за даними соціологів, купили 4 тисячі підробних сертифікатів

Скандал з таємною вакцинацією. Анонімні щеплення, які почали робити на Закарпатті міністр охорони здоров'я назвав неприпустимими.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Там крадькома, під псевдонімами щеплюють тих, хто купив фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. За два дні одумалося 52 закарпатців. Вони приходять вакцинуватися переважно вночі , щоб ніхто не бачив.

У Департаменті охорони здоров’я Закарпатської області зараз твердять, що анонімну вакцинацію проводить приватна клініка. Вони не узгоджували цю ініціативу з місцевим Департаментом.

Місцеві соціологи провели дослідження і твердять - фальшиві сертифікати купили понад чотири тисячі закарпатців. Тобто на цю процедуру є попит в області.

Після того, як інформація про це поширилася, міністр охорони здоров'я заявив, що з приводу ситуації в Закарпатті буде розслідування, тому що вакцинація анонімною бути не може. І амністія щодо тих, хто купив сертифікати має проходити у судовому порядку.

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«Те що виникло в Закарпатті, хтось собі щось надумав. Не може бути ніякої анонімності. Коли сьогодні люди з підробленим сертифікатом звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар повинен повідомити поліцію і далі в судовому порядку зроблять амністію через суд», - заявив міністр.

Нагадаємо, що у центрі не просять паспорт, декларацію із сімейним лікарем та навіть не питають справжнього імені. Просто роблять уколи відвідувачам, що мають фейкові сертифікати вакцинації. Центр працює цілодобово, але найбільше клієнтів - у нічний час. Їхні імена ніде не фігурують.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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