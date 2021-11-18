Анорексію називають повільним суїцидом: серед пацієнтів все більше дітей і чоловіків

Такий собі образ "ідеальної" жінки або "ідеального" чоловіка формують соціальні мережі, кіно, телебачення та глянцеві журнали.

Цю хворобу називають — повільним суїцидом. Кожен четвертий хворий на анорексію помирає - це світова статистика. Пацієнти відмовляються від їжі заради схуднення і не можуть зупинитися. Раніше вважалося, що нездужають на анорексію жінки і дівчата. Але зараз фахівці кажуть - серед пацієнтів все більше дітей і чоловіків.

Про це 17 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, 36-річний одесит Микита Перм'яков наважився в соцмережах заговорити про анорексію саме у чоловіків.

"Анорексія - це така модельна хвороба. Такий є стереотип, тому це не по-чоловічому про це думати, про свою зовнішність, і взагалі - які психологічні проблеми можуть бути у чоловіків?", - говорить він.

За його словами, його історія почалася через негаразди в родині. Чоловік подався аж у Тайланд, там вирішив — для ідеального тіла мусить скинути кілька кілограмів. І почав обмежувати себе в їжі.

"Це був зелений чай і, приміром, 50 грамів червоної риби, або половинка якогось фрукта. В основному вода, вода, вода... Почуття голоду зникає десь через тиждень, але з'являється ейфорія", - ділиться він.

Микита втратив 25 кіло і при зрості 178 сантиметрів важив критичні 43 кілограми. Від смерті його врятували рідні.

"Зрозумів, що все — я більше не можу, бо далі вже буде вмирання. Тоді я злякався, і навіть більше не за себе, а за близьких. Я не розумів, як їм після цього буде", - зізнається Микита.

За словами психотерапевта Валерія Патонича, гострота протікання чоловічої анорексії набагато вища.

"Тобто вони швидше втрачають вагу. У них виникають шизофренічні симптоми. Це наявність голосів, депресивний стан є дуже жорстким. Плюс у них з'являється ризик до суїцидальності набагато вищий, ніж за жіночої анорексії", - пояснює експерт.

А ще ця хвороба молодшає - на лікування все частіше привозять дітей, кажуть медики. Дівчатка вже до 10 років встигають випробувати на собі різні дієти, а комплекси щодо ваги з'являються навіть у шестирічок.

Такий собі образ "ідеальної" жінки або "ідеального" чоловіка формують соціальні мережі, кіно, телебачення та глянцеві журнали. Найчастіше це не лише вродливі, а й стрункі, та худорляві люди.

Люди мимоволі порівнюють своє тіло з ідеальним - кажуть психологи. І намагаючись вдосконалитися, доводять себе до повного виснаження. Інколи навіть батьки спонукають до цього, налаштовуючи дитину бути у всьому бездоганною.

Вийти зі стану анорексії самостійно дуже важко. Потрібна допомога багатьох фахівців, бо відмова від їжі вражає травну, ендокринну та нервову системи.

Новини України: на анорексію хворіють дедалі більше дітей та чоловіків

"Під час стрімкої втрати маси тіла знижується підшкірно-жирова клітковина і потім починають страждати внутрішні органи і навіть доходить до поліорганної недостатності, коли органи вже не працюють. Тоді вже треба допомога реанімаційних відділень", - застерігає лікарка-психотерапевтка Інна Вжещ.

Обмеження в їжі, голодування, виснажливі навантаження. А після обіду - вживання проносних чи викликання блювоти. Якщо ви помітили це у члена сім'ї або друга, що невдоволений своєю зовнішність чи має низьку самооцінку - будьте пильними, бо це можуть бути симптоми анорексії.

"Навіть, якщо це - не хвороба, але людина худне - поговоріть з нею, зверніть увагу, тому що дуже часто все, що необхідно для початку лікування, це просто підтримка і впевненість у тому, що ти не один", - радить одесит Микита.

А ще фахівці наголошують - змалечку потрібно вчити дітей цінувати і любити себе, не зважаючи на зовнішність та вагу.

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