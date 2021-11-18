Анорексію називають повільним суїцидом: серед пацієнтів все більше дітей і чоловіків

Такий собі образ "ідеальної" жінки або "ідеального" чоловіка формують соціальні мережі, кіно, телебачення та глянцеві журнали.
Цю хворобу називають — повільним суїцидом. Кожен четвертий хворий на анорексію помирає - це світова статистика. Пацієнти відмовляються від їжі заради схуднення і не можуть зупинитися. Раніше вважалося, що нездужають на анорексію жінки і дівчата. Але зараз фахівці кажуть - серед пацієнтів все більше дітей і чоловіків.
Про це 17 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Так, 36-річний одесит Микита Перм'яков наважився в соцмережах заговорити про анорексію саме у чоловіків.
"Анорексія - це така модельна хвороба. Такий є стереотип, тому це не по-чоловічому про це думати, про свою зовнішність, і взагалі - які психологічні проблеми можуть бути у чоловіків?", - говорить він.
За його словами, його історія почалася через негаразди в родині. Чоловік подався аж у Тайланд, там вирішив — для ідеального тіла мусить скинути кілька кілограмів. І почав обмежувати себе в їжі.
"Це був зелений чай і, приміром, 50 грамів червоної риби, або половинка якогось фрукта. В основному вода, вода, вода... Почуття голоду зникає десь через тиждень, але з'являється ейфорія", - ділиться він.
Микита втратив 25 кіло і при зрості 178 сантиметрів важив критичні 43 кілограми. Від смерті його врятували рідні.
"Зрозумів, що все — я більше не можу, бо далі вже буде вмирання. Тоді я злякався, і навіть більше не за себе, а за близьких. Я не розумів, як їм після цього буде", - зізнається Микита.
За словами психотерапевта Валерія Патонича, гострота протікання чоловічої анорексії набагато вища.
"Тобто вони швидше втрачають вагу. У них виникають шизофренічні симптоми. Це наявність голосів, депресивний стан є дуже жорстким. Плюс у них з'являється ризик до суїцидальності набагато вищий, ніж за жіночої анорексії", - пояснює експерт.
А ще ця хвороба молодшає - на лікування все частіше привозять дітей, кажуть медики. Дівчатка вже до 10 років встигають випробувати на собі різні дієти, а комплекси щодо ваги з'являються навіть у шестирічок.
Такий собі образ "ідеальної" жінки або "ідеального" чоловіка формують соціальні мережі, кіно, телебачення та глянцеві журнали. Найчастіше це не лише вродливі, а й стрункі, та худорляві люди.
Люди мимоволі порівнюють своє тіло з ідеальним - кажуть психологи. І намагаючись вдосконалитися, доводять себе до повного виснаження. Інколи навіть батьки спонукають до цього, налаштовуючи дитину бути у всьому бездоганною.
Вийти зі стану анорексії самостійно дуже важко. Потрібна допомога багатьох фахівців, бо відмова від їжі вражає травну, ендокринну та нервову системи.
"Під час стрімкої втрати маси тіла знижується підшкірно-жирова клітковина і потім починають страждати внутрішні органи і навіть доходить до поліорганної недостатності, коли органи вже не працюють. Тоді вже треба допомога реанімаційних відділень", - застерігає лікарка-психотерапевтка Інна Вжещ.
Обмеження в їжі, голодування, виснажливі навантаження. А після обіду - вживання проносних чи викликання блювоти. Якщо ви помітили це у члена сім'ї або друга, що невдоволений своєю зовнішність чи має низьку самооцінку - будьте пильними, бо це можуть бути симптоми анорексії.
"Навіть, якщо це - не хвороба, але людина худне - поговоріть з нею, зверніть увагу, тому що дуже часто все, що необхідно для початку лікування, це просто підтримка і впевненість у тому, що ти не один", - радить одесит Микита.
А ще фахівці наголошують - змалечку потрібно вчити дітей цінувати і любити себе, не зважаючи на зовнішність та вагу.
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