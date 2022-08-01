Антибіотики не для всіх: чому обмежили їхній продаж і як діють електронні рецепти

Від сьогодні антибіотики в аптеках відпускають за електронним рецептом.

До кінця року триватиме перехідний період, і поруч з електронним рецептом діятиме паперовий рецепт, йдеться в ТСН.

Пані Ірина прийшла на прийом до ЛОРа, бо вухо болить вже третій день, тримається температура. ЛОР оглядає пацієнтку, каже запалення викликано бактеріями і тут без антибіотика не обійтись. Тож на сторінці пацієнта від сьогодні є новий розділ - є рецепт. «Ми тільки діючу речовину вводиму а система підтягує дозування», - показує лікар.

Попри те, що рецепт електронний, лікарка роздруковує його на папері. Цей документ називається інформаційною довідкою, за ним купити антибіотик можна в будь-якій аптеці.

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«Якщо заклад виписує електронний рецепт, а аптека ще має право бути не підключена до ЕСОС, аптека може відпускати ліки за наявності цієї інформаційної довідки», - пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Ірина дає інформаційну довідку про електронний рецепт в аптеці, тут його гасять печаткою і продають препарат.

Комунальним та приватним лікарням, а також усім аптекам дають 5 місяців, аби приєднатися до електронної системи. «Перехідний період, коли в аптеках приймають і паперовий і електронний рецепт буде діяти до кінця року. А вже з 1 січня 2023 року усі аптек мають перейти виключно на електронний рецепт», - додають у відомстві.

Продавати антибіотики за рецептом - це спроба України обмежити їх безконтрольне використання. За опитуваннями 64% українців переконані, що антибіотиків можна вживати при застуді чи вірусній інфекції в той час, коли антибактеріальні препарати взагалі не діють на віруси.

Поки антибіотики використовували широко і бездумно, бактерії почали виробляти механізм захисту проти цих ліків. Тобто вони стали резистентними до протимікробних препаратів. Від інфекцій, спричиненими цими супербактеріями, що не реагують на антибіотики в рік гине понад мільйон людей на планеті. Україна залишалася європейською країною, де не було жодних перепон для самолікування.

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Від сьогодні антибіотики відпускатимуть тільки за рецептом. «Це є одне з домашніх завдань від Европейського союзу, щоб забезпечити контрольованість рецептурних препаратів», - кажуть в уряді.

Електронний рецепт запроваджується під час війни. Тому з цього правила буде кілька виключень. Зокрема волонтерські організації та збройні сили можуть закуповувати антибіотики для потреб фронту без дозволів лікарів. Цивільне населення там, де є регулярні обстріли в аптеку теж зможуть ходити без рецепта.

Переміщені українці, які виїхали зі своїх постійних місць проживання можуть отримати рецепт на антибіотики без декларації з сімейним лікарем. Достатньо звернутися у найближчу лікарню. Ці виключення діятимуть до кінця воєнного стану.

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