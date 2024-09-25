Антивакцинатор та противник мобілізації: скандальний блогер Остап Стахів отримав підозру

Під час обшуків у псевдоактивіста вилучили докази злочинної діяльності.

У середу, 25 вересня, правоохоронці провели обшуки у 39-річного львівського блогера Остапа Стахіва, який раніше зажив скандальної слави як антивакцинатор та противник мобілізації. Поліція повідомила псевдоактивісту підозру про шахрайство.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цю справу.

Шахрайство з прескартами

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівської області, Остап Стахів оголосив себе “керівником” фіктивного видання та проводив “навчання” для журналістів вартістю 7 тисяч гривень. Оплату слухачі повинні були переказати на рахунок іншої правозахисної організації, засновником якої також був фігурант.

“Після завершення курсів він обіцяв учасникам документ міжнародного зразка, а натомість вони отримували посвідчення журналістів газети, яка не мала відповідної законної акредитації”, - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконної діяльності цього “активіста”, а під час санкціонованого обшуку в його помешканні та авто поліцейські виявили та вилучили два телефони, ноутбуки, фейкові посвідчення, документи громадських організацій, виписки з банківських рахунків.

Під час обшуків було виявлено докази злочинної діяльності блогера / Фото: Поліція Львівської області

Слідчі Нацполіції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років.

Розголошення інформації про підрозділ ЗСУ

Як повідомили в Офісі генпрокурора, львівському блогеру також повідомили підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

За даними слідства, у січні 2024 року під час прямого ефіру зі своїм підписником Остап Стахів розповсюдив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

“В подальшому підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Facebook та Telegram-каналі. Така інформація могла бути використана країною-агресором в ході ведення війни”, - повідомили в Офісі генпрокурора.

Заколот під виглядом “руху антивакцинаторів”

У Службі безпеки нагадали, що львівський блогер раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.

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“За декілька місяців до початку повномасштабної війни фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом “руху антивакцинаторів”. Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність”, - йдеться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі зазначили, що Остап Стахів через свої акаунти в соцмережах розповсюджував деструктивний контент. Зокрема він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили “треті країни”, які “спровокували” Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Де ще пройшли обшуки

Як повідомило видання Zaxid.net, 25 вересня СБУ провела обшуки у соратників Остапа Стахіва - Дмитра Вратіла та Наталії Реган, а також співорганізатора “журналістських курсів” у Києві Жана Новосельцева.

Крім цього, обшуки провели на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів кілька разів намагався стати депутатом до Львівської міськради та до Верховної Ради, але зробити йому це не вдалося. У Львові його звинувачували у організації проплачених акцій протесту, обливали зеленкою та навіть садили у сміттєвий бак.

Від початку пандемії коронавірусної інфекції Стахів влаштовував провокації у лікарнях, куди намагався зайти без засобів захисту та стверджував, що вони нібито порожні від пацієнтів.

Від 2020 року Остап Стахів проголосив себе лідером антивакцинаторів в Україні.

У 2021 році він отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.

Соратники Стахіва сплатили за нього майже мільйон гривень застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід, а заставу перерахували для ЗСУ

Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію, розповідаючи, що ТЦК “викрадає і катує людей” та навіть будує концтабори. Один з аргументів — ТЦК не зареєстровані офіційно і нібито про це є відповідне рішення Верховного суду. Незаконні, на думку Стахіва, і повістки. Мовляв, вони неправильно оформлені й використовують незатверджений герб України.

У березні 2023 року Стахів створив чергову громадську організацію, активно вербуючи нових членів. Вступний внесок — 2 500 грн і щомісячні внески по 100 грн. Учасникам Стахів обіцяє захист від поліції, ТЦК та інших органів.

Свого часу підтримати Стахіва до Львова приїжджав колаборант Кирило Стремоусов, який також активно продавав прескарти, а після окупації Херсона став “заступником голови” окупаційної адміністрації та загинув 9 листопада 2022 року нібито в ДТП.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року під час акції противники вакцинації спочатку протестували проти карантинних обмежень та вакцинації під Верховною Радою та перекривали дороги. Згодом вони вирушили колоною до СБУ, аби відпустили Остапа Стахіва - одного з лідерів антивакцинаторського руху.

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