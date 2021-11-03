Антивакцинаторський рух: що стоїть за відмовою українців робити щеплення та як це вдалося іншим країнам

За більшістю фейків і відвертої брехні про вакцини стоїть Росія. Москва робить все, щоб збільшити смертність українців від COVID.

Серед усіх країн Європи, Україна – друга за рівнем добової смертності від COVID-19. Станом на 3 листопада у нас зафіксовано понад 23 тис. нових випадків, госпіталізовано майже 6 тис. осіб, померло 720 людей. Випереджає нас лише Росія. На третьому місці в цій "чорній статистиці" Румунія.

Затяті антивакцинатори можуть заперечити, мовляв, збільшення нових випадків зараження спостерігається у всьому світі, навіть у тих країнах, де провакциновано понад половину дорослого населення. Проте статистика – річ вперта: там, де рівень вакцинації високий, немає такої кількості госпіталізованих і померлих. Навіть сплеск нових заражень не фіксується.

Проте, за даними свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг" (від 21-23 жовтня), 43% українців взагалі не планують вакцинуватися. Аналітики кажуть, що наші люди не є затятими антивакцинаторами. Просто хвиля відвертої брехні в Інтернеті та соцмережах щодо вакцинації є такою великою, що читаючи все це, українці починають сумніватися. І, як не дивно, за більшістю цих фейків стоїть саме Російська Федерація.

ТСН.ua дізнавався, чи доклали до антивакцинаторського руху свою руку політики та медики, в які фейки вірять українці і що каже закордонний досвід.

Що робить влада

За два тижні без вакцинації, негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання від COVID до Верховної Ради не пустять. Такі обмеження, ухваливши відповідну постанову, народні обранці запровадили для самих себе, своїх помічників та журналістів, які приходять під купол.

Біля Ради чергуватиме мобільна бригада, яка робитиме тести. За словами голови профільного комітету Михайла Радуцького, послуга не буде безкоштовною – народні обранці платитимуть із власної кишені, як і всі українці.

Все, аби власним прикладом показати, що зупинити пандемію можна за допомогою вакцинації. Адже навіть серед "слуг" є затяті антивакцинатори. Взяти хоча б Юрія Камельчука. Ні, вакцинуватися він не збирається. А щоб пустили в Раду, кожні три дні робитиме ПЛР-тест. А от колишній спікер Дмитро Разумков невідомо, буде вакцинуватися чи робитиме тести. У вересні він вдруге захворів на COVID. Разумков не вакцинувався, бо вважав, що антитіла від перенесеної хвороби його захищають.

Українська правда

На додачу, депутати проголосували законопроєкт, яким посилили відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Бо ж, напевно, всі ми читали і чули від знайомих, як ті хизуються купівлею фейкових довідок за $200-300. Правда, ухвалили проєкт лише в першому читанні. Але обіцяють, що він неодмінно стане законом. Каратимуть усіх. За використання підробки загрожує від 17 до 34 тис. грн штрафу або ж обмеження волі до 2 років. За виготовлення та внесення медпрацівником неправдивої інформації в реєстр теж передбачено до 2 років в’язниці, але штрафи більші – від 34 до 170 тис. грн.

Де тут політика

Поки президент Володимир Зеленський радить українцям "увімкнути мозок", антивакцинаторів це мало бентежить. До тисячі мітингарів від самого ранку 3 листопада зібралися під Верховною Радою.

Хоч Київ, де заповнено майже 75% COVID-ліжок із киснем, у "червоній" зоні, люди великими групами незаконно приїхали до столиці з усієї України. Біля станцій метро в урядовому кварталі вишикувалися десятки порожніх автобусів, які, ймовірно, і привезли мітингарів із регіонів. За чий рахунок "банкет" ще належить з’ясувати правоохоронним органам. Адже в ніч проти середи поліція розвернула кілька автобусів із антивакцинаторами у Кам’янець-Подільському на Хмельниччині.

Антивакцинатори заблокували весь центр. Київ став у 10-бальних заторах. Проте на права інших мітингарям, які були без масок, схоже, було начхати. Як і на тих, хто бореться за життя в лікарнях, потребуючи кисню.

Хто за всім цим стоїть? ТСН.ua вже повідомляв, що організатори мітингу антивакцинаторів під Верховною Радою, - це відомі провокатори та дезінформатори, які протягом тривалого часу розповсюджують відверту брехню та фейки про коронавірус та вакцини, що регулярно спростовував StopFake.org.

ТСН.ua

Ба більше, на мітингу засвітилася група людей, які називають себе "братами-слов'янами". Одна з найяскравіших представниць цієї команди - Олена Фаіст. Називає себе блогеркою, зробила низку неоднозначних заяв про фінансову підтримку їхнього руху з Москви.

Фото з соціальних мереж

Ольга Токарюк, журналістка і дослідниця дезінформації, виявила, що учасники маршу антивакцинаторів тримали плакати з посиланням на таку собі організацію Terra Freedom.

"Швидкий пошук у Google знаходить російськомовний Telegram-канал антивакцинаторів з 8,4 тис. підписників, схоже, зареєстрований у Молдові (на це вказує логін каналу). Там повно дезінформації про небезпеку вакцин з усього світу, про те, що вакциновані люди стають агресивними і мають проблеми з психікою. Також схоже, що саме там рекрутували учасників акції в Києві", - дописує в своєму Facebook Ольга.

Хто вводить людей в оману

Ольга Стефанишина, депутатка комітету ВР з питань здоров’я нації, каже ТСН.ua, що серед депутатів є такі, хто відмовляється вакцинуватися або відкладає щеплення. Доводиться переконувати їх просто в сесійній залі. На жаль, і серед дуже відомих медійних медиків, які часто з’являються в ефірах провідних українських телеканалів, такі теж є.

"Дійсно, багато людей або не хотіли, або відкладали вакцинацію. Проте більшість із них не є антивакцинаторами в класичному розумінні. Вони робили щеплення в дитинстві відповідно до календаря. Але саме вакцини від COVID-19 викликають багато питань. І це нормально. Проте сильно недопрацьовує комунікаційна стратегія держави, людям мало роз’яснюють, тому ці питання виникають, і відповіді люди шукають в Інтернеті чи соцмережах. А там дуже багато міфів і відвертих фейків, які розповсюджує зокрема РФ, яка веде проти нас інформвійну", - пояснює Ольга Стефанишина.

ТСН.ua попросив Міністерство охорони здоров’я прокоментувати ситуацію з вакцинацією українців, свідомою дезінформацією, що поширюється в Інтернеті та соцмережах, і мітингами антивакцинаторів, що прокотилися Києвом.

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У МОЗ констатують, що разом зі StopFake, регулярно спростовують міфи щодо вакцинації. Лише за три місяці літа неунікальне охоплення антифейків склало понад 20 млн. Зовнішній вплив, спрямований на дискредитацію вакцинальної кампанії, теж є. Про це говорить і нещодавній звіт РНБО:

"Центр протидії дезінформації проаналізував інформполе Telegram-каналів України, і результати цього аналізу вкотре підтвердили тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації".

Метою таких цілеспрямованих кампаній є збільшення рівня смертності від COVID-19 в Україні. Нещодавно СБУ припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії. За період її роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, і український сегмент не став виключенням.

За словами редакторки проєкту StopFake.org Олени Чуранової, є дослідження, які показують, що на закордонну аудиторію РФ поширює фейки про вакцинацію та посилює недовіру до інститутів, а для своєї аудиторії транслюється чіткий меседж, що вакцинація рятує, бо своє населення їм важливіше за інших.

Проте не Росією єдиною. Олена нагадує, що за часи пандемії з’явилися ключові особи, які стають "голосами" противників вакцинації. Це люди, які вирішили використати цей хаос на власну користь, які люблять хайпувати, і люблять увагу до себе. Крім того, вони ще й монетизують цю увагу, додаючи номери карток та способи допомоги за те, що вони "говорять правду".

"Їхня популярність обумовлена багатьма факторами: недовірою людей до медицини (медики рідко щось пояснюють, а людям треба простих пояснень); відсутністю нормальної освіти щодо основ здоров’я; просуванням противників вакцинації по національних медіа (журналісти думають, що дають дві точки зору, але у цьому питанні є одна точка зору, ми не можемо давати висловлюватися тому, хто каже неправду); популярністю соцмереж (коли хто завгодно може розказати на камеру що завгодно, емоційно, зі сльозами чи риторикою в стилі Геббельса, і люди будуть у це вірити); низьким критичним мисленням населення", - пояснює ТСН.ua Олена Чуранова.

За її словами, не хочеться стверджувати, що українці здебільшого антивакцинатори. Здається, що люди в більшості заплутані різними повідомленнями з медіа, від політиків, відомих осіб, які теж розділилися по таборах.

"Тому нам треба зрозуміти, що відповідальні у цій ситуації всі, хто має голос. Щоб заглушити тих, хто бреше, потрібно говорити частіше, чіткіше, простіше. Намагатися не звинувачувати, і не говорити голосніше, але пробувати зрозуміти, чому та на підставі чого у людини з’явилася така позиція. Бо від поляризації, на жаль, ми не переможемо".

Що каже соціологія

За даними свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг" (від 21-23 жовтня), 43% взагалі не планують вакцинуватися від COVID-19. Втім, директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович сказав ТСН.ua, що лише за серпень-вересень частка тих, хто готовий щепитися, збільшилася на 10%.

При цьому, за словами соціолога, позитивне ставлення до необхідності запровадження локдауну зменшується. Це визнають і депутати. Михайло Радуцький чесно каже, що чергового локдауну Україна не потягне.

Якщо порівнювати із серпневим опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, тоді не хотіли вакцинуватися понад 56% українців. За словами політичного аналітика Фонду Андрія Сухарини, частка переконаних антивакцинаторів не така велика і в кожній країні коливається в межах 10-15%. Тобто, це не більшість. Проте, дійсно, є велика частка людей, які станом на зараз не хочуть вакцинуватися. Їх багато, але ця кількість зменшується.

"Як-то кажуть, поки грім не вдарить, козак не перехреститься. Щодо страхів, ми запитували у респондентів, які не збираються вакцинуватися, чому вони не хочуть. Найпопулярнішими варіантами були: вакцини ще недостатньо перевірені, побоювання щодо побічних ефектів, нав’язування вакцинації з боку держави… Чому я вважаю, що частка переконаних антивакцинаторів не така велика? В кінці минулого року, коли ще не було вакцин, проводили опитування (у багатьох країнах, не тільки в Україні), чи готові люди вакцинуватися безпечною перевіреною вакциною, коли така буде в наявності? Людей, які не хотіли вакцинуватися, було значно менше, ніж зараз. Багатьох переконали, що наявні вакцини або небезпечні, або недостатньо перевірені…", - пояснює ТСН.ua Андрій Сухарина.

І тут, за його словами, звісно, великий вплив Росії, яка багато зусиль доклала до дискредитації західних вакцин у просуванні свого "Спутніка", що найбільше вдарило по ній самій. У РФ показники людей, які не хочуть вакцинуватися, навіть вищі, ніж у нас. Тобто, Росія настільки загралася з дезінформацією, пропагуючи, що щеплення – це зло, намагаючись очорнити західні вакцини, що втрапила у власну ж пастку.

Що каже МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України ТСН.ua відповіли, що зараз спостерігається збільшення темпів вакцинації - кількість проведених щеплень за добу може сягати понад 300 тис. Тобто, за день в Україні вакцинується стільки ж, як проживає, наприклад, у Чернігові.

Активніше почали щеплюватися в регіонах, де був запроваджений "червоний" рівень епіднебезпеки. За минулу добу вакциновано понад 310 тис. українців: першою дозою – 229,1 тис., завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 81,3 тис. Загалом у країні вакциновано майже 18,3 млн українців: першою дозою – 10,6 млн людей, дві дози отримали майже 7,6 млн.

"Але Міністерство закликає кожного, хто ще не отримав щеплення, не чекати погіршення ситуації у вашому регіоні, а зробити це зараз. За минулий тиждень 93,2% госпіталізованих із COVID-19 не отримали жодної дози. Важливо розуміти, що не всі, хто ще не вакцинувався, є противниками вакцинації або, як їх називають, є "антивакцинаторами". Дослідження показують, що є значна частка людей, які ще не вакцинувалися, але хочуть це зробити. Страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів і міфи про щеплення – все це може впливати на рішення людини вакцинуватись. Саме із цією категорією міністерство працює, як із пріоритетною", - кажуть у МОЗ.

За даними національного репрезентативного опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 42% українців, які ще не вакцинувалися, готові щепитися за певних умов. Найбільше мотивує охочих те, що вакцинація може запобігти хворобі чи ускладненням від неї, і що вони не заразять інших. Це дійсно так: вакциновані у 5 разів рідше заражаються і мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені.

Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався: 65% щепилися, щоб не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19, і лише 14% зазначили, що зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти. Якщо ж говорити загалом, то 60% українців позитивно ставляться до вакцинації і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

Світовий досвід

Об’єднані Арабські Емірати – світовий лідер із вакцинації. Там щеплено 99% населення (двома або однією дозами). Майже на 10 млн населення там фіксується менше 70 нових випадків заражень на добу. За тиждень від коронавірусу в Еміратах померло 6 людей.

В Італії, яка першою прийняла на себе коронавірусний удар навесні 2020 року, наразі вже щеплено 86,3% дорослого населення (однією або двома дозами). У жовтні країною прокотилися багатотисячні протести. Приводом стала урядова вимога для всіх без винятку працівників державного й приватного сектору пред’явити "зелений паспорт" (який містить інформацію про вакцинацію, негативний результат тесту або дані про одужання), аби потрапити на робоче місце. Тоді понад 6 тис. працівників порту міста Трієст заблокували вхід до терміналів. Те саме було й в інших містах. Проте, публіцистка Ярина Груша-Поссамай із Мілану розповіла ТСН.ua, що після кількох днів таких протестів, рівень заражених у Трієсті зріс, тому мер був змушений видати указ про заборону протестів, адже лікарні почали дуже швидко наповнюватися. І 90% госпіталізованих були саме невакцинованими.

"Цифри говорять самі за себе. І ці цифри до населення намагаються донести ЗМІ, медики та уряд. Так, антивакцинаторські настрої в Італії були, але у відносно малій кількості. Чітка позиція і політика уряду Маріо Драґі щодо вакцинації скерувала італійське населення у правильне русло. Введення обов'язкового green pass ("зеленого паспорту" – ред.) для всіх працівників приватного та публічного сектору, ресторанів, барів, музеїв, кінотеатрів додатково вплинула на позитивний відсоток вакцинованих", - розповідає Ярина.

Італійці, за її словами, досить важко пережили пандемію, тому бажання повернутися до нормального життя було дуже великим. А італійці люблять засиджуватися у барі.

"Тому у них було усвідомлення того, що повернення до нормального життя якнайшвидше і найякісніше лежить саме через вакцинування, бо це найшвидший спосіб подолати вірус", - підсумовує Ярина Груша-Поссамай.

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