Антонівський міст - все: що відомо про обстріл важливої для росіян переправи та які це матиме наслідки

Ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було. А вже вранці 27 липня у ЗСУ офіційно заявили, що обстріляли важливі логістичні транспортні шляхи окупантів.

ТСН.ua зібрав усю актуальну на даний час інформацію про важливу для Росії логістичну переправу у Херсоні.

Що сталося з Антонівським мостом

У вівторок ввечері, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили, що вибухи були в районі Антонівського мосту. Після чого почала з'являтися інформація про його знищення ЗСУ.

Водночас пропагандистські ЗМІ заявляли, що в Херсоні працювала російська ППО, і спростували, що міст зруйнований.

Вже вранці 27 липня інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафона підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Підкреслюю, що наші сили тримають під контролем важливі логістичні транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення, тому що це не дає йому можливості маневрів і підтягувати сили і боєприпаси. Те, що увага прикута до мосту, цілком зрозуміло. Я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки акуратна і ювелірна, що спрямована більше на деморалізацію ворожого війська. Удари були, але вони були філігранні", - сказала вона та додала, що ЗСУ контрольним авіаударом знищили опорник окупантів в Андріївці на Херсонщині і звільнили село.

Більше того визнали вже удари по переправі і окупанти. Так, пропагандистські російські ЗМІ вранці 27 липня повідомили, що залізничний Антонівський міст через Дніпро під Херсоном знову обстріляли з РСЗВ HIMARS і він має пошкодження. Однак про масштаби руйнувань не обмовилися.

Натомість у Херсонській ОВА говорять, що оцінити стан руйнувань мосту складно, оскільки окупанти до нього нікого не пускають.

"Після нічного відпрацювання Антонівський міст отримав суттєві ушкодження. Оцінити їх поки що складно - орки нікого не підпускають до нього з обох боків, але відновлювальні роботи точно займуть дуже багато часу і вимагатимуть ресурсів, з якими велика проблема в окупантів. Орки, вам же натякали, що з Херсона вам час валити, поки можете", - написав перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

Як відреагували окупанти

Традиційно реакція була бурхливою. Гауляйтер Кирило Стремоусов підтвердив, що переправа зазнала руйнувань і руху мостом більше немає. Сам колаборант, коментуючи подію пропагадистським журналістам, був трохи знервований, а у своїй палкій промові змішав "грішне з праведним". За його словами, міст обстріляли "американські фахівці". Він також приплів до руйнування мосту Небесну сотню, недобрим словом згадав Зеленського і кілька разів наголосив, що пошкодження переправи "ні на що не вплине", а без мосту в окупованому Херсоні поки обійдуться, бо "всі речі передбачили".

Слід зазначити, що колаборант пересувається містом у бронежилеті, що свідчить про гарячу "любов" херсонців до нього.

Реакція українців

На відміну від окупантів, українці цій новині зраділи, оскільки вона наближує ЗСУ до наступу на Херсон та його звільнення. Своїми емоціями люди почали ділитися у соцмережах. Жартують, що окупанти не скористалися своїм шансом врятуватися з Херсона втечею та сподіваються, що долю Антонівського моста повторить і Кримський.

Відреагувала на подію навіть Вікіпедія, яка оперативно дала правки у статтю про Антонівський міст.

Які наслідки знищення Антонівського мосту

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що виведення з ладу цього мосту є дуже важливим для звільнення Херсона.

"Його знищення є першочерговою задачею для подальшого вибиття противника з правого берегу Дніпра та звільнення Херсона. Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона", – каже Жданов.

Експерт також наголосив, що через руйнування мосту окупанти найближчими днями посилять ракетні удари по цивільних об'єктах України. Тому Жданов закликає українців не нехтувати повітряними тривогами.

Раніше австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер писав, що знищення Антонівського мосту під Херсоном не означає автоматичний "кінець" окупації Росією Херсонщини. На думку експерта, Антонівський залізничний міст є важливішим для росіян за Антонівський автодорожній міст.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: