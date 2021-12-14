"Антонов" побудує 5 літаків для нового національного авіаперевізника

Відповідний меморандум підписали очільники "Укроборонпрому" та Міністерства інфраструктури.
Держпідприємство "Антонов" побудує літаки Ан-158 для потреб Національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA), який лише створюють.
Про це йдеться 14 грудня у сюжеті ТСН.19:30.
Перший літак мають побудувати вже наступного року. Відповідний меморандум підписали сьогодні очільники концерну "Укроборонпром" та Міністерства інфраструктури. На цих літаках нова авіакомпанія виконуватиме переважно рейси всередині країни. Ан-158 — близькомагістральний турбореактивний літак, розроблений держпідприємством "Антонов". Його основна перевага — економічність, низькі експлуатаційні витрати і головне — він спроєктований і будується вітчизняним підприємстввом.
Гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв пообіцяв протягом наступних трьох років на замовлення Мінінфраструктури та Національного авіаперевізника побудувати п'ять таких літаків.
"Для регіональних та середньомагістральних перевезень ми розглядаємо Ан-158, який ідеально підходить для перельотів країною. Ан-158 – чудовий літак на 99 крісел. У нас точно буде попит на такі літаки", — заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі.
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