Антидронові сітки на Червоній площі: генерал пояснив, чи готує Україна "сюрприз" для Путіна на 9 травня

Ігор Романенко

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін серйозно занепокоєний безпекою Москви під час цьогорічного параду на 9 травня. Саме страх перед українськими дронами змусив його шукати допомоги у Дональда Трампа, використовуючи таємні важелі впливу на американського президента.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Ядерний шантаж більше не працює?

Експерт нагадує, що у 2022 та 2023 роках Кремль успішно використовував ядерні погрози, щоб змусити США тиснути на Україну. Тоді Вашингтон всіляко стримував Київ від ударів по території РФ. Проте зараз ситуація змінилася.

Реклама

Дональд Трамп, за словами Романенка, демонструє до України зверхнє ставлення, але він може бути змушений діяти в інтересах Москви.

«Трамп як справжній нарцис не бажає спускатися до такого рівня. Але якщо Путін на нього натисне, а відповідний „гачок“ на Трампа у нього є, то ймовірно, що США будуть щось робити у цьому напрямку. Звісно, не відкрито, але Трамп буде якось таємно впливати, щоб ми не завдавали ударів по Москві», — вважає Ігор Романенко.

Ситуація у Москві: антидронові сітки на Червоній площі

На п’ятий рік війни війна нарешті прийшла у дві російські столиці. Удари безпілотників посеред Москви перетворили звичний комфорт мешканців на страх, який тепер шириться всією територією РФ.

Ознаки цієї паніки вже неможливо приховати навіть під час підготовки до параду.

Реклама

Велич Москви виявилася ілюзією, що підтверджують антидронові сітки , розтягнуті над Червоною площею.

Наше військово-політичне керівництво вже зараз шукає можливості для того, щоб окупантам було «неспокійно» ще за кілька днів до 9 травня.

Чого чекати 9 травня?

На думку Романенка, українська сторона вже обдумує план дій на день параду. Попри спроби Трампа таємно завадити атакам на російську столицю, Україна продовжує визначатися зі своєю стратегією завдавання ударів по ворожих центрах прийняття рішень.

Більше читайте у матеріалі: Війна у Москві: чому Путін боїться за парад 9 травня і що може статися

Новини партнерів