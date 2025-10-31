Антиукраїнський трикутник: як Орбан будує новий європейський фронт проти України і хто став його союзником

Віктор Орбан / © Associated Press

Віктор Орбан шукає нових антиукраїнських союзників у Європі та дивиться у бік Чехії, де на парламентських виборах перемогла політсила її колишнього прем’єра Андрея Бабіша.

Політик, що виступає радше за діалог з Москвою, аніж економічний тиск, може знову очолити чеський уряд. Формування коаліції на завершальній стадії. Найімовірніше, до неї увійдуть євроскептична й антиукраїнська партії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Андрей Бабіш іще не прем’єр, але вже налагоджує зв’язки у Брюсселі. Чеський політик сюди вчора приїжджав. Хоча контакти — він радше поновлює.

Бабіш очолював чеський уряд із 2017 по 2021 рік, тож його тут пам’ятають. Хоча відтоді — чимало змінилося. І багатьох непокоїть реакція на ці зміни Бабіша. Він виступає радше за діалог із Москвою, аніж тиск на неї з метою спонукати до завершення війни. Попереджав, що може відмовитися від так званої снарядної ініціативи, в межах якої Прага шукала для України боєприпаси по всьому світу й збирала кошти на них. Бабіш не виключав, що делегує ініціативу НАТО. Не планував і виділяти з чеського бюджету кошти на допомогу Україні. Й не схвалював ідею її членства у ЄС буцімто захищаючи європейських фермерів, і обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям. Його партнери по коаліції своєю чергою навіть виступали за вихід із ЄС і НАТО. Втім, у партії Бабіша поспішили запевнити, що цього не трапиться. Власне, політику точно було про що поговорити з генсекретарем Альянсу. Вони вчора разом обідали. Деталей, як минула розмова, небагато.

На майбутній чеський уряд з надією поглядають у Віктора Орбана. Зовнішньополітичний радник угорського прем’єра — оптимістичний щодо створення потенційного антиукраїнського альянсу, що об’єднав би Угорщину, Словаччину, а тепер і Чехію.

Задум Угорщини — узгоджувати з партнерами дії перед самітами ЄС, і проводити спільні консультації. Чи зацікавить така співпраця Андрея Бабіша і його команду? «Радіо Свобода» звернулося до його політсили за коментарем, утім, відповіді поки не отримало. Політсили Бабіша й Орбана вже об’єднані в одну групу в Європарламенті. І союз тепер уже на рівні лідерів — чеським аналітикам видається логічним продовженням цьому. Хоча деякі навпаки вважають, що Бабіш не прийме пропозицію Орбана.

«Якби Андрей Бабіш справді тішився співпраці з Німеччиною, Францією чи іншими країнами в Європарламенті, він був би частиною відповідних фракцій, до яких належать непопулістські партії. Але він вирішив, що не хоче продовжувати цю співпрацю. До того ж у нього був шанс створити тут, у Чеській Республіці, коаліцію з непопулістськими партіями, але він вирішив, що не хоче її мати», — каже Ондржей Кундра, журналіст чеського видання Respekt.

Думку, що Бабіша не зацікавить співпраця з Орбаном на антиукраїнському напрямку, поділяє більшість експертів, опитаних Радіо Свобода. Вважають, що бізнесмен і мільярдер Бабіш насамперед оцінюватиме, що вигідно його країні. Й, зрештою, він може погодитися продавати Україні зброю, як, приміром, не заперечує проти її співпраці зі словацькими приватними компаніями Роберт Фіцо.

«Бабіш буде такою собі легшою альтернативною варіацією Фіцо. Він каже, що Чехія не буде дарувати Україні військову підтримку, снаряди, техніку, а буде продавати. Бабіш і Фіцо — це торговці. Орбан — ідеолог. А основна ідеологія у Фіцо і Бабіша — це влада та гроші», — каже Олександр Дулеба, словацький політолог.

Щодо українських ініціатив на рівні ЄС: аналітики не виключають, що Бабіш якусь із них блокуватиме. Та не з принципу чи ідеологічних міркувань, як Орбан, а радше з бажання — виторгувати щось потрібне собі у Євросоюзу.

Стандартна практика в блоці, що об’єднує 27 різних країн і різних лідерів. Упродовж наступних двох років у половині з них пройдуть вибори. І з огляду на зростаючу популярність правих партій — тенденція для України, на думку експертів, тривожна.

