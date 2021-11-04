Апарати, що рятують людське життя: як бізнес допомагає вижити важким хворим на COVID-19

Апарати, що рятують людське життя: як бізнес допомагає вижити важким хворим на COVID-19

Сьогодні в невеликому місті Кременчук кисневих концентраторів стало вдвічі більше.

Сьогодні кожен другий пацієнт, що пережив тяжку форму COVID-19, потребує тривалої реабілітації. Під час неї зазвичай необхідно продовжувати дихати киснем. Допомагає у цьому кисневий концентратор. Їх катастрофічно не вистачає. Допомогти можуть волонтери та бізнесмени.

Про те, як бізнес допомагає вижити - 4 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У "ковідному" відділенні Кременчуцької центральної лікарні є лише два вільних ліжка. Кисень, визнають лікарі, на вагу золота.

"Пацієнти потребують кисневої підтримки, навіть після того, як їх виписали, зокрема і концентраторів", - зазначає лікар Олександр Толстой.

Важких тут кілька десятків. Кисневу маску знімають лише на мить, бо задихаються. Негативний тест для них не означає, що вони одужали. Складне відновлення і реабілітація можуть тривати від кількох днів і розтягтись на роки.

Кисневі апарати: у Кременчуці бізнесмени й волонтери допомагають тяжким хворим на коронавірус

"Наслідки дуже тривалі. Потрібно піднімати сатурацію. Дихають 3-4 тижні і виписуємо додому на концентратор", - розповідає завідувачка терапевтичного відділення Олена Кузнецова.

А у терапевтичному відділенні лікарні Богаєвського лікують пацієнтів, що вже перехворіли на коронаврус.

За офіційними даними, сьогодні у Кременчуці в стаціонарі перебувають майже триста хворих на "ковід". Переважна більшість продовжить лікуватись із залученням концентраторів. Їх катастрофічно не вистачає. Вирішити питання взявся великий бізнес.

"Сьогодні, враховуючи обстановку, медицина на першому місці. "Укртатнафта" передає 250 концентраторів", - зазначив представник компанії Антон Самаркін.

Значну кількість цих апаратів уже сьогодні встановлять поряд із ліжками хворих. Частину із них розподілили по амбулаторіях міста. Від завтра такий апарат можно буде взяти додому хворим, які звернуться по допомогу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо: МОЗ офіційно дозволив виписувати киснезалежних пацієнтів. Однак сатурація має бути не нижче 94, а сімейний лікар зобов'язаний надати кисневий концентратор. Про те, що потрібно, аби отримати апарат до дому - у нашому матеріалі.

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