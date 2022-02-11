У центрі Києва прихильники Порошенка, які приїхали на розгляд його апеляції, спричинили значні затори

У центрі Києва прихильники Порошенка, які приїхали на розгляд його апеляції, спричинили значні затори

Це викликало значні затори у центрі столиці.

Після того, як Печерський суд відпустив п’ятого президента Петра Порошенка під особисте зобов’язання, це рішення оскаржує і його захист, і прокурори.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Обвинувачення наполягає на взятті під варту, або заставі у мільярд гривень. Адвокати п'ятого президента тим часом вимагають скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

Біля Апеляційного суду вже зібрався мітинг на підтримку Порошенко. Людей зібралось доволі багато, вони перекрили центральні вулиці, що спричинило значні затори. Люди приїхали із усієї України, вони приїздили централізовано. На найближчих до суду вулицях припарковано чимало автобусів із номерами різних регіонів. Натовп періодично розступається, щоб пропустити громадський транспорт.

Біля паркану суду встановили сцену і екран, де виступають прихильники і перед початком суду виступив і сам Порошенко. Потім він пішов до зали, а його прихильники продовжили виступи зі сцени.

Нагадаємо, що п'ятому президенту інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Зокрема, в прокуратурі заявляють, за згодою Порошенка Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганщини та Донеччини.

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