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Апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

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Апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Розгляд апеляції судді Олексія Тандира

Він залишається у СІЗО до 21 липня без можливості внесення застави.

Не тримання під вартою, а домашній арешт. Змінити запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який на смерть збив на блокпосту в Києві нацгвардійця-строковика Вадима Бондаренка, намагалися адвокати в Апеляційному суді столиці, йдеться в ТСН.

Аргументи у захисників голови Макарівського районного суду були, що чоловік не мав алкогольного сп’яніння, хоча свідки події запевняли зворотнє. Родичі ж загиблого бояться, що суддя може виїхати за кордон, адже, за їхніми словами, за час війни кілька разів мав поїздки за межі України.

Один з адвокатів підозрюваного заборонив себе знімати, натомість адвокатка під час розгляду справи перепросила у рідних і висловила слова підтримки.

Розгляд тривав недовго, і зрештою судді залишили незмінним запобіжний захід. Він залишається в СІЗО до 21 липня без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у столиці в ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив на блокпосту 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка з міста Тальне на Черкащині.

Свідки запевняють, що суддя скоїв смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. 27 травня Вища рада правосуддя дозволила заарештувати Тандира. 

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Дата публікації
Перегляди
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