"Апетит зростає під час агресії": Кулеба розповів, на що розраховував Путін, визнаючи ОРДЛО

"Апетит зростає під час агресії": Кулеба розповів, на що розраховував Путін, визнаючи ОРДЛО

Кулеба сказав, що від 2014 року партнери "закривали очі" на агресивні дії РФ.

Глава Кремля Володимир Путін визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР", оскільки розраховував, що йому за це нічого не буде.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу з Вашингтона 22 лютого.

"За останні 8 років були ситуації, коли наші партнери закривали очі або одне око на агресивні дії РФ. Це лише спонукало РФ йти далі. І за наявною в нас інформацією, розрахунок президента Путіна в ці дні полягав саме в тому, що, говорячи по простом, за його рішення йому нічого не буде. А коли немає покарання, то апетит зростає під час агресії. Я з обережним оптимізмом відзначаю, що партнери почали одразу застосовувати санкції...", - зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба розповів, про що мріє і чого хоче РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.

Український президент повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився у зв'язку з цинічним рішенням Путіна.

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