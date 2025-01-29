Апокаліпсис близько?: що таке Годинник Судного дня і чому науковці б'ють на сполох

Вчені-ядерники перевели так званий Годинник Судного дня до позначки 89 секунд до опівночі або ймовірного апокаліпсису. Фахівці кажуть – це вже привід бити на сполох. Бо в попередні два роки показник був на рівні 90 секунд і тримався без змін як у 2023, так і в 2024.

Що це за Годинник? Чому експерти радять сприймати їхнє попередження серйозно? Та як на все це вплинула війна в Україні - у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

"Переміщуючи годинник ближче до півночі, ми посилаємо чіткий сигнал. Оскільки світ вже знаходиться на межі катастрофи, будь-який рух до півночі слід сприймати як ознаку крайньої небезпеки та безсумнівне попередження", – каже голова правлячої ради Бюлетеня науки і безпеки Даніель Хольц.

Даніель Хольц.

Фахівці з Бюлетеня вчених-атомників переміщують стрілки годинни судного дня аж на секунду ближче до опівночі. Опівніч у даному контексті символічна назва глобальної катастрофи – фактично те, наскільки людство стає ближчим до самознищення. Позначку зупинили на цифрі 89 секунд. Попередні два роки вона трималася на позначці 90.

За традицією фахівці розяснюють, чому прийняли таке рішення. Причини, кажуть переважно – не нові для світової спільноти, але прогресу в їх вирішенні за ці роки так і не сталося. І тут передовсім винна Росія. Погрози застосувати ядерну зброю з вуст Володимира Путіна звучали протягом 2024 з помітною регулярністю, щойно кремлівському керманичу потрібно було відлякати захід від допомоги Україні. Буквально під кінець минулого року Путін оновивив ядерну доктрину, за якою знизив поріг для ядерного удару.

"Країни, що володіють ядерною зброєю, збільшують розміри та роль своїх арсеналів, інвестуючи сотні мільярдів доларів у зброю, яка може знищити цивілізацію багато разів. Тим часом договори з контролю над озброєннями перебувають у жалюгідному стані, а також тривають активні конфлікти за участю ядерних держав", – каже голова правлячої ради Бюлетеня науки і безпеки Даніель Хольц.

Але болюча точка нашої планети не лише Україна - запевняють експерти. Бойові дії на Близькому Сході – між Ізраїлем та Сектором Гази, погрози Ірану, КНДР та Китаю своїм сусідам - усе це змушує вчених переживати більше. Іще одна не нова, але все ще болюча тема – зміни клімату. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень за даними вчених Всесвітньої метеорологічної організації ООН. Буквально на початку 2025 в американському Лос-Анджелесі масштабні пожежі встигли випалити сотні гектарів територій, близько 3 десятків людей загинуло і ще десятки тисяч лишилися без даху над головою.

Годинник Судного дня

"2024 рік був найспекотнішим роком в історії, викликавши руйнівні кліматичні шоки, які знищили життя і засоби існування по всьому світу. Єдиною ефективною відповіддю є спільна робота країн, і тому так тривожно, що президент Трамп заявив про намір вийти з Паризької угоди. У цей вирішальний рік для дій щодо клімату ми закликаємо всіх інших підписантів посилити свої зусилля та підтвердити своє зобов’язання досягати цілей Парижа", – каже колишній президент Колумбії і лауреат Нобелівської премії миру Хуан Мануель Сантос.

Нове під час озвучення загроз Судного дня – так це тема штучного інтелекту. Науковці побоюються, що глобальні гравці масово застосовуватимуть цю технологію у військових цілях.

"Розвиток ряду технологій, включаючи біотехнології, штучний інтелект і космічні технології, значно випереджає регулювання політики та глибоке розуміння їх наслідків. Всі ці небезпеки значно посилюються потужним множником загрози: поширенням дезінформації, маніпуляцій та теорій змови, що руйнують екосистему комунікації та все більше розмивають межу між правдою та брехнею", – каже голова правлячої ради Бюлетеня науки і безпеки Даніель Хольц.



Годинник Судного дня у 1947 році ініціював Бюлетень вчених-атомники. Це організація, що займається питаннями науки та глобальної безпеки. Рішення про те наскільки секунд чи хвилин його пересувати уперед вирішує рада експертів, зокрема і нобелівських лауреатів. 70 років тому вони давали людству аж 7 хвилин, відтоді стрілки рухали, то вперед до назад, залежно від ситуації у світі. До прикладу в період закінчення Холодної війни – було аж 17 хвилин. Зараз лише 89 секунд. Але учені-ядерники все ще сподіваються, що їхні застереження візьмуть до уваги. Катастрофа - відворотня, аби лише людство схаменулося.

"Є надія. Ми твердо віримо, що годинник можна повернути назад, і є багато дій, які можна вжити. Наше занепокоєння в тому, що протягом минулого року ці дії не були прийняті", – каже голова правлячої ради Бюлетеня науки і безпеки Даніель Хольц.

Вчені б'ють на сполох! Чому світ як ніколи близький до ядерної катастрофи?!

Нагадаємо, ЦРУ частково розсекретило книжку про сценарії кінця світу. Автор книжки, ексвійськовий та уфолог, стверджує, що катастрофа неминуча. На його думку, кожні 6500 років на Землі трапляється катастрофа масштабів біблійного потопу.

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