Апокаліпсис відкладається: що відбувається на ринку палива та на скільки подорожчає бензин в червні

Поки Міністерство економіки регулює роздрібні ціни на нафтопродукти, різкого підвищення цін не очікується, однак фактор Білорусі, яка контролює левову частку імпорту нафтопродуктів, все ще присутній.

В перші десять днів червня українські мережі АЗС підняли ціни на бензин. Щоправда, не всі, а лише «бюджетні» - «БРСМ-Нафта», Motto та «Авантаж 7», і не суттєво – лише на 10-20 копійок за літр.

Але тенденція інша. Навіть попри спекуляції навколо обмеження імпорту білоруського бензину, суттєвих цінових стрибків на українських АЗС впродовж минулого місяця не було. При тому, що з січня по травень вартість бензину А-95 на заправках зросла більш ніж на 10% - з 25,2 до 28,8 грн за літр.

Така стабільність має своє пояснення. В середині травня Кабінет міністрів ввів державне регулювання роздрібних цін на найбільш вживані марки бензину – А-92 та А-95, і на дизельне паливо. Проте експерти прогнозують, що попри наявність цінових обмежень, підвищення цін на паливо не уникнути.

TCH.uа розбирався, що відбувається на українському паливному ринку та як подорожчає бензин в червні.

Що буде з цінами

Станом на 10 червня середня вартість бензину А-95 по Україні становить 28,97 грн/л, А-92 – 28,20 грн/л, дизельного палива – 27,34 грн\л, а автогазу – 15,67 грн/л. Такі дані наводить Консалтингова група «А-95». З 19 травня літр бензину А-95 та автогазу подешевшали на 7 копійок, літр А-92 та «дизелю» – подорожчали на 2 копійки.

Відповідно до рішення уряду, автозаправні станції можуть продавати пальне найбільш вживаних марок не дорожче граничної вартості. Її розраховує «Нафтогаз» на підставі даних інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередній календарний місяць, рівня акцизного податку та ПДВ. Встановлює ціни Міністерство економіки. Відомство повинне їх оприлюднювати 5 числа кожного місяця.

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Гранична торгівельна надбавка до вартості бензину, яку мають право встановити мережі АЗС, не повинна перевищувати 5 грн, а надбавка до ціни дизельного палива – 7 грн. Відповідно, на другу половину травня максимальна ціна бензину А-92 та А-95 не могла перевищувати 30,22 грн/л, а для дизельного палива – 27,89 грн/л.

У червні гранична вартість бензину А-92 і А-95 встановлена на рівні 29,92 грн/л, дизельного палива – на рівні 27,91 грн/л. Саме за такими цінами 10 червня продавали бензин А-95 та дизельне паливо найпопулярніші українські мережі АЗС – Shell, Socar, WOG та OKKO. Вартість бензину А-92 на їх стелах коливалась від 29,50 до 29,75 грн/л.

Інші мережі АЗС продавали пальне за нижчими цінами. Найдешевше 10 червня можна було заправитись на станціях мереж «Авіас», «Укрнафта», «Авантаж 7» та Motto, де літр бензину А-95 коштував 27,95-28,30 грн, літр бензину А-92 – 26,95-27,30 грн, а літр дизельного пального – 25,85-27,00 грн.

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Середня вартість «преміальних» марок бензину, А-95 Преміум та А-98, на які не розповсюджується регулювання, з початку червня росте. Якщо 1 червня літр А-95+ в середньому коштував 30,70 грн, то до 10 числа він подорожчав на 17 копійок, до 30,87 грн. Найбільші українські мережі продають А-95+ ще дорожче – Shell по 32,95 грн/л, WOG та OKKO – по 32,99 грн/л, а Socar – по 33,98 грн/л.

Вартість автогазу впродовж першої декади червня теж суттєво не мінялася. 10 червня ряд АЗС (Shell, «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», AMIC) опустили ціни приблизно на 0,1 грн/л, відповідно середня ціна автогазу зменшилась на 1 копійку.

УНІАН

Опитані TCH.ua експерти прогнозують, що найближчими днями суттєвих змін у ціні пального не відбудеться, але не через урядові обмеження.

«Зараз ціни залежать від двох чинників – гуртової вартості нафтопродуктів на кордоні і курсу національної валюти. Зараз вони працюють один проти одного: ціни на кордоні потроху зростають, але гривня посилюється. Поки ці два чинники компенсували один одного, ціни фактично не змінювались», - пояснює в коментарі ТСН.ua експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Водночас, до кінця місяця, за його словами, ціни на нафтопродукти можуть зрости, адже вартість пального на кордоні буде зростати швидше, ніж укріплюється гривня.

Однією із причин зростання гуртової ціни на нафтопродукти є стрімкий ріст європейських котирувань нафти – 8 червня вперше з 2019 року Brent подолала цінову позначку в 70 доларів/барель. Тоді ж Міністерство енергетики США скоригувало річний ціновий прогноз цін на нафту – вартість бареля Brent очікується на рівні 65,19 доларів, тоді як раніше прогнозувалась середньорічна ціна в 62,26 доларів.

«Що буде з курсом валют – спрогнозувати важко. А стосовно цін на кордоні, то виходячи з тих тенденцій, які спостерігались впродовж двох останніх тижнів, до кінця місяця вони можуть зрости на 4-6% порівняно з нинішнім рівнем», - каже Рябцев.

Білоруський казус

За даними Консалтингової групи «А-95», дефіциту на українському ринку нафтопродуктів в червні не очікується, попри скорочення поставок білоруського бензину А-95 до 20 тисяч тонн. Постачання литовського бензину очікується на рівні 25 тисяч тонн, що на 10 тисяч тонн вище за нормативний показник, а вітчизняний виробник, «Укртатнафта» збільшить виробництво з 35 до 40 тисяч тонн і заявляє про готовність збільшити переробку до 50 тисяч тонн у червні.

Енергетичні фахівці стверджують, що попри політичну ситуацію в Білорусі, ризику припинення імпорту бензину і не було.

«Білорусь не збирається і не збиралась обмежувати імпорт нафтопродуктів в Україну. Два українські трейдери вчасно не підписали угоду про постачання бензину А-95 Мозирського нафтопереробного заводу, і «Білоруська нафтова компанія» попередила, що постачатиме їм бензин за залишковим принципом. А вони це пояснили як те, що у Білорусі немає бензину через ремонт Мозирського НПЗ», - каже Геннадій Рябцев.

Він нагадав, 29 червня інформація щодо припинення постачання з’явилась в українських ЗМІ, а 30 червня «Білоруська нафтова компанія» її спростувала, додавши, що не має наміру припиняти постачання бензину А-95 в Україну і лише може скоротити обсяги через ремонт на заводі.

Небезпечний імпорт

Урядова постанова, якою введено регулювання цін на пальне, діятиме до кінця карантину. 9 червня з’явилась новина, що усі регіони України перейшли до «зеленої» зони карантинних обмежень. Отже існує ймовірність, що незабаром карантин буде скасовано. Утім, фахівці кажуть, що підставою для скасування цінових обмежень для АЗС буде не завершення дії режиму, а політична воля уряду.

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«Білоруські нафтопереробні заводи стали на реконструкцію, про яку попереджали заздалегідь і яка ніяким чином не була пов’язана з політичними подіями. Експерти почали побоюватись, що буде дефіцит «масових» сортів пального – бензину А-95 і дизельного палива. На фоні цього ажіотажу мережі почали піднімати ціни. Введення обмежень було не дуже правильним рішенням, адже реагувати на цю ситуацію повинне було не Міністерство економіки, а Антимонопольний комітет, який мав провести розслідування і накласти на мережі штрафи за безпідставне підняття цін», - пояснює в коментарі TCH.ua економічний експерт Олег Пендзин.

За його словами, відсутність розслідування – це величезний мінус для Антимонопольного комітету, адже скоординоване підняття цін всіма ключовими автозаправними мережами має ознаки картельної змови.

«Коли минулого року ціна на нафту різко впала, ціни на заправках знижувались? Ні. Чому? Мережі АЗС сіли за круглий стіл і домовилися не змінювати ціни, попри те, що фактична дохідність мереж виросла зі 150 до 300 доларів на тонні, а то і більше. Якби працював Антимонопольний комітет, вони б боялися це робити. І маржа АЗС була б мінімальною – інакше ті не змогли б продати свій продукт», - розповідає Пендзин.

На думку експерта, ситуація, що склалась в середині травня, ще раз оголила проблему українського ринку нафтопродуктів, де імпорт білоруського та російського дизельного палива займає 70% ринку дизельного палива і 50% ринку бензину А-95.

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«Якщо вони завтра повністю припинять постачання – у нас зупиняться танки, поїзди «Укрзалізниці», постраждає аграрний сектор. Держава має забезпечувати функціонування ринку, утім, у нас немає ані довгострокових контрактів на поставки пального, ані складів, ані державних резервів. А з 5 нафтопереробних заводів працює лише один», - пояснює Олег Пендзин.

За його словами, в Україні назріла необхідність державної програми щодо розвитку переробки нафти на власній території.

«Коли ми говоримо про енергетичну безпеку, йдеться не лише про ринки електроенергії та газу, а й про ринок пального. І відхід від контролю за цією ситуацією може болісно вдарити і по національній безпеці, і по боєздатності українського війська, і по багатьом іншим речам», - каже фахівець.

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