Апокаліпсис під Києвом: з’явилися моторошні фото та відео після вибухів

Густий чорний дим, що накрив значну частину міста, став наслідком влучання по складу шин та дисків. / © instagram.com/libkos

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У Мережі показали кадри з місця масштабних ударів росіян у Києві та Київській області, де спалахнули пожежі та відбулася детонація. Наслідки атаки виявилися трагічними — є десятки загиблих і постраждалих.

Три доби Росія майже безперервно атакує Київ та область, зокрема склади на Київщині. Відомо про знищення інфраструктури у різних районах. Є поранені та загиблі.

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Жахливі наслідки атаки на Київську область

Жахливі наслідки має удар по підприємству у селі Мила Бучанського району 28 серпня. Після влучання на території об’єкта сталася детонація, через що ситуація значно ускладнилася. Станом на 29 серпня відомо щонайменше про 37 загиблих та понад 40 постраждалих. Серед поранених — четверо дітей, семеро травмованих перебувають у лікарнях. Із зони надзвичайної ситуації близько 400 людей, серед яких 59 дітей.

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Вибухами також пошкоджено близько 50 житлових будинків, а серед постраждалих об’єктів опинився пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Дата публікації 13:20, 29.08.26 Кількість переглядів 31 Люди опинялися у вогняних пастках! Страшні наслідки детонації! Багато загиблих

На Київщині у суботу, 29 серпня, рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки.

Від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів.

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах.

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Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі. Роботи тривають.

Дата публікації 12:16, 29.08.26 Кількість переглядів 106 Очевидець про детонацію на Київщині! Такого жаху люди не бачили! Палало все

Росія атакує Київ від ранку: загинула 2-річна дівчинка

Від ранку, 29 серпня, російські БпЛА тероризують Київ. У столиці вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Наслідки фіксують у кількох районах. Загинула дитина. Є потерпілі.

Густий чорний дим, що накрив значну частину міста, став наслідком влучання по складу шин та дисків.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що до восьми людей збільшилася кількість постраждалих у столиці від атаки ворожих БпЛА протягом дня 29 серпня. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Загинула дитина.

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«У Києві померла 2-річна дівчинка, яка була поранена через падіння ворожого дрона, — повідомив мер.

Наслідки третьої доби атак на столицю та область / © instagram.com/libkos

Наслідки третьої доби атак на столицю та область / © instagram.com/libkos

Наслідки третьої доби атак на столицю та область / © instagram.com/libkos

Наслідки третьої доби атак на столицю та область / © instagram.com/libkos

Наслідки третьої доби атак на столицю та область / © instagram.com/libkos

Наслідки атаки у трьох районах столиці

За даними мера Віталія Кличка і КМВА, наслідки атаки, яка розпочалася ще зранку, фіксують у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах.

У Голосіївському районі виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Минулося без постраждалих.

У Подільському районі наслідки атаки безпілотників сталися на кількох локаціях: дрон впав на територію нежитлової забудови, а також сталося влучання в нежитлову забудову.

На Оболоні БпЛА впав на відкритій території. Втім, поруч з «прильотом» було пошкоджено приміщення кафе. Спочатку Кличко повідомляв, що медики надають допомогу пораненій дитині, але стало відомо, що дворічна дівчинка померла.

Дата публікації 08:53, 29.08.26 Кількість переглядів 241 Київ накриває димом: у передмісті від вечора не вщухає пожежа — відео

Нагадаємо, у ніч проти суботи російські війська вдарила по будинках у Києві. У Святошинському районі пошкоджено приватне житло, адміністративну будівлю, а також виникла пожежа у квартирі в одній із багатоповерхівок. Травми отримали дві людини.

Раніше ми писали про те, що передмістя Києва затягнуло густим чорним димом після атаки РФ, яка сталася напередодні увечері на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що його видно з багатьох районів столиці.

28 серпня дрони РФ атакували село Мила у Бучанському районі, яке розташоване менш ніж за 30 км від Києва. На Житомирській трасі спалахнула масштабна пожежа, а потім почалася детонація і сильні вибухи.

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