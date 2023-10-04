"Апокаліптична" ДТП автобуса у Венеції: що відомо про загиблих та потерпілих українців

У моторошній ДТП у Венеції загинуло щонайменше 5 громадян України. Це повідомили італійські ЗМІ та підтвердили в українському МЗС. Ще двоє українців - 50-річна жінка та 4-річна дівчинка з тяжкими травмами у лікарні. Пасажирський автобус вилетів з естакади та впав на залізничні шляхи. Під час падіння транспорт зачепив електродроти і загорівся. Загинула 21 людина, ще 18 постраждали.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

На місці ДТП працюють рятувальники. Преса цю автокатастрофу описує не інакше, ніж - "апокаліптичну".

На залізничних коліях те, що лишилося від пасажирського автобуса, який перевозив туристів, зокрема, й українських.

"Автобус, який, як ви бачили, злетів з дороги з висоти понад десять метрів. Це електробус на акумуляторі, тому він загорівся, тож пожежники виявили, що люди в автобусі охоплені вогнем. ми намагалися якомога швидше загасити автобус, витягнувши людей", - каже Маріо Луонго, командир венеціанських пожежників.

ДТП у Венеції

19 пасажирів загинули на місці, ще двоє померли у лікарні. Італійські ЗМІ повідомляють, що серед жертв є іноземці - громадяни України. Щонайменше двоє загиблих - це діти.

"На жаль, я бачив два дитячих візочка. Я побачив маленьку дівчинку і підлітка. Можливо, в лікарні є ще якісь діти. На даний момент поліція проводить слідчі дії та наразі розпізнала українців. Це мають бути українці, які відпочивали, думаю, тут, у кемпінгу під Маргерою", - каже Маріо Луонго, командир венеціанських пожежників.

За даними агентства France-Presse, серед 18 потерпілих - троє наших співвітчизників. Наразі пораненим надають допомогу у 5 лікарнях регіону. Причина аварії поки невідома. Міністр транспорту Італії припускає - катастрофа сталася тому, що водію раптово стало зле. Поки на місці працюють слідчі, мер Венеції оголосив жалобу у пам'ять про жертв моторошної аварії.

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Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня стало відомо, що біля Венеції з мосту впав автобус із туристами, серед яких були українці. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі.

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