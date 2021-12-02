Арахамія назвав три “запобіжники” в законі про множинне громадянство в Україні

Арахамія назвав три “запобіжники” в законі про множинне громадянство в Україні

Український паспорт не надаватиме можливості діаспорі голосувати за президента України.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що в законопроєкті про множинне громадянство, який президент Володимир Зеленський вніс у четвер, 2 грудня, на розгляд Верховної Ради як невідкладний, немає жодних ризиків.

Про це він сказав 2 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, у законопроєкті є три “запобіжники”, які дозволять уникнути певних суперечностей.

Найперше, пояснив Арахамія, люди, які, окрім іноземного громадянства, отримають українське, не будуть мати права займати державні посади. “Це аксіома. І тоді ми знімаємо цей ризик”, - сказав він.

Окрім того, законопроєктом передбачено виняток для Росії як країни-агресора, тобто російським громадянам отримати українське громадянство не вдасться.

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Третій ризик, за його словами, стосується діаспори.

“Наприклад, є велика діаспора у Канаді, США, Австралії, Аргентині, Португалії - і їх дійсно набереться 10 млн. Вони житимуть там, центр їхніх життєвих інтересів там. Якщо їм дати право голосувати в Україні, буде не зовсім правильна ситуація. Стосовно голосування є аспект, який каже, що людина не може голосувати за двох президентів у різних країнах”, - зауважив Арахамія.

Народний депутат пояснив, що той, хто постійно проживає, скажімо, в США та отримав український паспорт, зможе подорожувати, приїжджати до родичів, відкривати бізнес, але брати участь у виборах - не зможе.

Чи буде дозволено мати подвійне чи множинне громадянство – пояснив Давид Арахамія

Нагадаємо, раніше РНБО доручила Кабмін розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства.

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