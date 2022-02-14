Арахамія пояснив, чому Росія завтра не нападе на Україну

Водночас Арахамія наголошує, що немає впевненості у тому, що за кілька місяців РФ не зможе сконцентруватися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому вважає неможливим новий напад Росії на Україну найближчими днями.

Про це лідер "Слуги народу" сказав під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на телеканалі 1+1.

Він пояснив, що коли торік також була ескалація, навколо кордонів України було сконцентровано 220 тисяч російських солдатів та техніки. Цього контингенту, за його словами, теоретично достатньо, щоб зробити повномасштабний напад на Україну. Зараз навколо кордонів значно менше військ РФ - трохи більше 120 тисяч.

"Майже вдвічі менше, аніж тоді. Але, з точки зору інформаційної (війни. - Ред.) здається, що завтра буде напад. Навіть теоретично, як пояснили нам військові, повномасштабний напад зараз неможливий. Це не означає, що за місяць-два вони не зможуть сконцентруватися", - зазначив Арахамія.

Крім того, нардеп додав, що другим фактором є погодні умови.

"Потепління. Є інформація, що десятки танків вже ув'язли у болотах - і вони просто навіть на період навчань мають великі проблеми, яким чином техніку діставати", - пояснив Давид Арахамія.

І третім фактором, чому зараз, на думку Арахамії, повномасштабний напад РФ неможливий, є те, що за координаційними діями розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.

Як повідомлялося: