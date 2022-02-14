Арахамія розповів, скільки втрачає економіка України через панічні настрої

Україна втрачає кошти і через інформацію про "евакуацію" посольств.

Через панічні настрої українська економіка втрачає по 2-3 млрд доларів на місяць.

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Про це під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на "1+1" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ця істерія коштує зараз країні 2-3 млрд доларів кожного місяця. Ми не можемо брати в борг на закордонних ринках, бо там просто шалені ставки. Багато експортерів відмовляються. Ми рахуємо кожного дня втрати економіки і потім через МЗС розповсюджуємо цю інформацію до партнерів, бо вони мають розуміти. Коли хтось приймає рішення посунути посольство до Львова, вони мають розуміти, що така новина буде коштувати для економіки України декілька сотень мільйонів доларів", - сказав Давид Арахамія.

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