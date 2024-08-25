Арешт засновника Telegram Дурова: у чому підозрюють, скільки років загрожує і чого боїться РФ - деталі

У французькій поліції поки не підтвердили факт затримання Дурова.

Французькі ЗМІ повідомили про затримання засновника месенджера Telegram, який родом із Росії, мільярдера Павла Дурова. Його заарештували в аеропорту Парижа, коли він приземлився на власному літаку.

У чому підозрюють Дурова, скільки років тюрми йому загрожує та як на це відреагувала Росія - читайте на ТСН.ua.

Де і чому затримали Дурова: ЗМІ розповіли

Телеканал TF1 пише, що Дуров був заарештований жандармами GTA (Жандармерія повітряного транспорту - ред.) близько 20:00 в суботу ввечері, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

Автори видання наголошують, що Павло Дуров був у списку розшукуваних осіб і він прибув із Азербайджану. У нього був французький ордер на обшук, виданий OFMIN (Національним управлінняя французької судової поліції - ред.), виданий на основі попереднього розслідування.

У поліції поки не підтвердили факт затримання Дурова.

У чому підозрюють відомого росіянина

За інформацією видання TF1 , посилаючись на дані OFMIN, Дурова затримали, бо він не співпрацював з французькими правоохоронцями, а також через інструменти, які пропонує Telegram (одноразовий номер, криптовалюти тощо). Це нібито робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів, пов’язаних із неповнолітніми, та шахрайства.

"Сьогодні ввечері він припустився помилки. Ми не знаємо, чому...", - повідомило TF1-LCI джерело, близьке до слідства.

Інфомаційне агентство додає, що він - персона нон-грата у Франції. Тому Дуров їздив в Емірати, країни колишнього СРСР та Південну Америку. Він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де спостерігають за Telegram.

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Що йому загрожує

За даними видання TF1, Дурову загрожує 20 років тюрми у Франції. Зазначається, що він постане перед судом як громадянин Франції. Нараз у обʼєктах нерухомості мільярдера проводять обшуки.

"Telegram – це вулик кримінального контенту. Наразі ця платформа знаходиться в центрі уваги за незаконну трансляцію матчів, але багато аккаунтів у цьому сервісі використовуються організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці використовують Telegram для обміну дитячим порно-контентом", – заявив один із слідчих.

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Маск закликав звільнити Дурова

Скандальний американський винахідник, мільярдер Ілон Маск встав на захист Дурова. Він закликав звільнити засновника Telegram та навіть запустив хештег на платформі Х FreePavel ("свободу Павлу" - ред.).

Спочатку Маск на сторінці X у своїй манері написав: "Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем".

Потім опублікував уривок інтерв’ю Дурова з американським журналістом Такером Карлсоном та підписав хештегом FreePavel.

Реація Росії

У Росії істерика через арешт Дурова. У Держдуми РФ вимагають від Міністерства закордонних справ домогтися звільнення засновника платформи Telegram Павла Дурова із французької вʼязниці.

Російські засоби масової пропаганди поширюють заяву віцеспікера Держдуми Владислава Даванкова, який закликав МЗС РФ докласти всіх зусиль для Дурова переміщення на територію ОАЕ або РФ за його згодою за умов відмови французької влади звільнити його з-під варти.

Він зазначив, що арешт підприємця має "політичний характер і є інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram".

Як Дуров отримав французьке громадянство

Дуров отримав французьке громадянство 2021 року. Тоді газета Le Monde назвала це "виняткової та вкрай політичної процедурою". Єдиний спосіб отримати громадянство для осіб, які не мають коріння чи родичів у країні, або не походить із франкофонної країни, є лише одна процедура, за допомогою якої Дуров міг би отримати громадянство. Це так звана процедура "видатного іноземця", яка надає французьке громадянство за ініціативою уряду.

Варто додати, що за півроку до цього Дуров отримав новий паспорт в ОАЕ. Він скористався новою можливістю для багатих іноземних інвесторів у країні, яка майже ніколи не дає натуралізації.

Що буде із Telegram: чи закриється платформа

Видання РБК-Україна пише, що питання про можливе закриття месенджера Telegram у зв'язку з арештом його засновника Павла Дурова є досить складним і багатогранним, бо платформа розроблена таким чином, щоб бути максимально децентралізованим. Це означає, що навіть арешт Дурова не означає автоматичного припинення роботи сервісу. У Telegram є безліч серверів по всьому світу, і управління ними розподілено між різними людьми.

При цьому закони про блокування месенджерів у різних країнах відрізняються. У деяких державах заборонити Telegram буде набагато складніше, ніж в інших. Водночас блокування месенджера, особливо такого масштабного, як Telegram, є технічно складним завданням. Користувачі завжди знайдуть способи обходу блокувань.

Втім, не можна виключати можливість часткового блокування або посилення контролю над Telegram у деяких країнах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що засновника Telegram Павла Дурова заарештували у Франції.

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