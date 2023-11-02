Арестович мітить у президенти і критикує Зеленського: що відомо про політичні амбіції ексрадника ОП

ТСН.ua зібрав все, що відомо про президентські амбіції Арестовича, його останні скандали і як до цього ставляться українці.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав дедалі активніше критикувати чинну владу.

Зокрема, у жовтні він критикував керівництво України за нібито відсутність великих оборонних споруд, подібних до "лінії Суровікіна" на всіх напрямках фронту, особливо Куп'янсько-Лиманському. Також ексрадник ОП говорив, що мовляв "заради міфу про "фортецю Бахмут" було витрачено дуже багато військ, техніки і ресурсів".

Експерти прогнозували – Арестович має політичні амбіції. Тепер він остаточно "побив горшки" із главою держави, назвавши Зеленського диктатором і вирішив "розкрити карти" – Арестович балотуватиметься у президенти, якщо будуть вибори.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про президентські амбіції Арестовича, як до цього ставляться українці і в які останні скандали він втрапляв.

Похід в президенти

І хоча ще не відомо, коли ж відбудуться президентські вибори в Україні (адже відповідно до закону їхнє проведення під час воєнного стану заборонено), Арестович заявив, що має намір висувати свою кандидатуру. Заява ексрадника ОП не стала несподіванкою для тих, хто хоча б трохи цікавився політичними новинами країнами. Останні тижні, якщо не місяці, він був дуже "активним": давав поради щодо ситуації на фронті, розповідав, що нібито тривають таємні переговори між Заходом і РФ і висловлював свою думку щодо заборони на виїзд за кордон українським чоловікам.

Та в середу, 1 листопада, Арестович "перейшов Рубікон" – в коментарі виданню "Інтерфакс-Україна" він підтвердив: "Так, буду висуватися"(президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться).

Реакція соцмереж на "президентство" Арестовича

Українці в соцмережах бурхливо відреагували на заяву Арестовича про "похід у президенти".

Навіть написав програму

Основні пропозиції:

запровадити надзвичайний стан у сфері нацбезпеки, в енергетиці та в економіці, щоб прискорити розвиток і скоротити процедури;

знизити облікову ставку до 7%, "робимо дешеві і доступні гроші для виробників";

запустити аудит України "у виконанні" когось з "Великої четвірки" (найбільші у світі мережі компаній, які надають аудиторські послуги – Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers і Deloitte);

на фронті – перехід до стратегічної оборони;

внести зміни у систему мобілізації, запровадити підготовку резервів на випередження і ротацію мобілізованих;

зміна кадрової політикт у Силах Оборони на "людиноцентричну";

дозволити чоловікам виїзд за кордон з умовою, що у разі призову вони повернуться на Батьківщину;

масово пропускати в оборонне виробництво приватний бізнес;

вимагати від колективного Заходу вступу в НАТО "із зобов'язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а домагатися їхнього повернення лише політичним шляхом".

Що не так із програмою Арестовича

Свою програму для українців Арестович написав російською. Це, напевно натяк, на яких виборців той орієнтується. Пропозиції ексрадника ОП були неоднозначно сприйняті українцями. У Мережі зауважили, що пропозиції Арестовича – це відмова від наших територій і заморозка війни.

"За все хороше проти всього поганого. Особливо смішно про реформи. Таке може городити лише людина, яка економіку і процеси реформування галузей бачив лише з ілюмінатора літака, на якому показував Гордону, як добре вміє літати".

"Питання таке: а що робити людям на окупованих Запоріжжі та Херсонщині? На них забити болт? (Луганськ і Донецьк із Кримом – питання окреме).

"Майже як Жириновський наприкінці 90-х: виберіть мене сьогодні – і завтра магазини будуть ломитися від їжі.

Авторський "переказ" програми Арестовича від волонтера і громадського активіста Стерненка

У Мережі зауважили, що Арестович по суті пропонує погодитися на план-мінімум перемоги Путіна.

Стаття у журналі Time

У ЗМІ припускали, що в число анонімних співрозмовників з оточення президента, на які посилається автор скандальної статті у журналі Time Саймон Шустер входив і Олексій Арестович.

За даними джерел Оbozrevatel, Арестович міг спілкуватися із Саймоном Шустером на умовах анонімності. Його думка зрештою була представлена як інформація "з Офісу президента України".

У коментарі "Інтерфакс-Україна" ексрадник Офісу заперечив,що має відношення до підготовки скандальної статті в журналі Time.

"Ні, не маю (стосунку – ред.). Крайній раз спілкувався з Саймоном 9 серпня 2022 року", – запевнив Арестович.

Назвав Зеленського диктатором

Коментуючи ту ж статтю у Time, екссоратник президента натякнув, що Зеленський нібито перетворився на диктатора.

"Спочатку хтось поводиться, як диктатор і замість того, щоб піти нормальним шляхом прискореного розвитку, вибирає стагнацію. Потім хтось плодить масову корупцію. Потім хтось плодить ненависть до будь-якої думки, відмінної від своєї. А потім – через півтора року – настає осінь, і у відносинах із Заходом, і з власним народом. І скільки реальність не заперечуй, вона від цього нікуди не дівається", – написав він у Телеграм.

На думку Арестовича, у статті Time нібито проступає "неприємний" та "смутно знайомий образ".

"Залишений усіма диктатор, що блукає закутками бункера, не бажає поглянути в очі реальності й істерично вигукує про швидку перемогу, досягти якої він нездатний. Авторитарний лідер, якому боїться сказати правду його оточення", – зазначив блогер.

Водночас він запевнив, що цей образ не є прямою паралеллю з диктатором нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

"Усі диктатори, що відірвалися (в ім'я своєї фантазії) від реальності, закінчують однаково. Ця стаття засуджує Зеленського до самотності та суду історії – до самотності, нарікати на яку йому нікому, крім самого себе", – підсумував Арестович.

Останні скандали: Притула і військові, перепалка з Даніловим і сексизм

Сексизм

Українці вже звикли, що Арестович регулярно (навмисне чи випадково) нагадує про себе, втрапляючи у різноманітні скандали. Його сексистські заяви і пропаганда насильства щодо жінок збурили Мережу наприкінці вересня. Тоді у Мережі з'явилося відео, як блогер на своїх закритих семінарах називає жінок "істотами", натомість чоловіків – "ідолами". На його думку, всі чоловіки бажають спочатку тр**нути, а потім задушити жінку.

Після цього нардепка Інна Совсун написала на нього заяву до поліції. Сам Арестович запевнив, що ці уривки вирізані й вирвані з контексту.

Скандал через "Слава Україні"

На Форумі вільної Росії у Польщі, на початку жовтня цього року Арестович висловив підтримку так званим "хорошим росіянам" і заявив, що вважає гасло "Слава Україні" і відповідь: "Героям слава" – дресируванням. Також тоді він висловив ще декілька скандальних тез. Детальніше про це – за посиланням.

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що після таких заяв Олексій Арестович має бути арештованим, адже наговорив не на одну кримінальну справу.

Конфлікт з Даніловим

16 жовтня сектретар РНБО Олексій Данілов заявив, що спецслужби РФ хочуть сформувати нову агентурну мережу в Україні за допомогою псевдоекспертів та "акторів-розвідників".

І хоча Данілов не назвав ім'я "акторів-розвідників", у Мережі вирішили, що секретар РНБО натякав на ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Зауважимо, що Арестович має акторське минуле, а в одному з інтерв'ю він вихвалявся, що є розвідником.

І хоча секретар РНБО не назвав ім'я Арестовича у своїй заяві про "акторів-розвідників" Кремля, останній різко відреагував на такі висловлювання Данілова.

"Є функція і у секретаря РНБО. П***іти державною. А ні, він ще носить слайди президенту, я кілька разів бачив. Іншої користі від нього за два з половиною роки в Офісі я так і не помітив", – сказав колишній радник ОП.

Притула і військові

31 жовтня Олексій Арестович публічно звинуватив волонтера Сергія Притулу, що той нібито вимагає у військових не приймати допомогу, до збору якої має стосунок ексрадник ОП. В іншому разі Притула погрожує припинити будь-яку допомогу таким бригадам із боку "Фонду Притули".

У коментарях до запису бойова медикиня батальйону “Госпітальєри” Катерина Галушка назвала його шахраєм, який насправді не збирав гроші. За її словами, у 30-й бригаді, про яку нібито йдеться, ніхто навіть не здогадувався, що такий збір взагалі існує.

Телеграм-канал "Коридор ОП", який вважають наближеним до Офісу президента, зауважив, що фронту допомагають усі політичні сили, і на це нема і ніколи не було жодних обмежень.

Також нагадаємо, що 29 нардепів написали заяву на Арестовича у справі літнього скандалу навколо пісень Цоя на вулицях Львова.

Де зараз Арестович

За інформацією ЗМІ, Олексій Арестович зараз перебуває за кордоном. "У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я – ключовий спікер", – сказав він, відповідаючи на питання про перебування закордоном.

Чи збирається Арестович наразі повертатися до України – поки невідомо.

Нагадаємо, що вислів Олексія Арестовича у лютому минулого року про те, що повномасштабна війна з РФ закінчиться за "два-три тижні" став мемом в Україні. Також у Мережі пригадали, як Арестович у різних інтерв'ю називав себе розвідником, льотчиком і хвалився бойовими подвигами.