Арестович назвав Бурбу "чорним полковником" при режимі Порошенка"

Бурба останнім часом з'явився в медіа й коментував "вагнергейт" після виходу гучного розслідування Bellingcat.

Колишній керівник військової розвідки Міноборони України Василь Бурба "дуже схожий на "чорного полковника" при режимі Порошенка", швидко пішов кар'єрними сходами й "виконував особливі завдання".

Про це 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Я думаю, що пан Василь Бурба, який мені дуже схожий на "чорного полковника" при режимі Порошенка, який виконував особливі завдання. Людина, яка розганяла Майдан, потім його перевели в ГУР, бо там не люстрували. Потім він стає начальником ГУР і за два роки з генерал-майора в генерал-полковники - це небачений військовий зліт. Це означає, що він виконував деякі завдання, про які треба питати президента Порошенка. І про цей кар'єрний зліт", - сказав Арестович.

Радник керівника Офісу президента також звернув увагу, "чому чотири справи на Василя Бурбу заведені і досі тривають, і відносно контрабанди в ООС... І питання полягає ось в чому. Чи був це свідомий злочинний замисел, чи це був наслідок авантюрного планування".

Дуже схожий на "чорного полковника" при режимі Порошенка - Олексій Арестович про Василя Бурбу

Зазначимо, що Василь Бурба очолював Головне управління розвідки Міноборони України. В останні дні він знову з'явився в медіа - коментував "вагнергейт" після виходу гучного розслідування Bellingcat. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував опубліковане текстове розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців". За словами Подоляка, "майже вся інформація" розслідування ґрунтується на інтерв'ю з кількома відставниками з розвідки та спецслужб, зокрема тодішнім директором ГУР Василем Бурбою.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського .

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