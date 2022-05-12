Арестович розповів, чи винні звичайні росіяни у війні проти України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що більшість росіян не винна у війні проти України.

Він наголосив, що агресію проти України громадяни РФ підтримують через те, що їх "накачували" пропагандою.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Я точно знаю, що більша частина провини лежить не на російському народові, а на російській владі. 51% - це провина режиму. Якщо би не було цієї програми розбещення протягом 23 років, коли знищували людей, тобто, вони фізично залишалися, але їм вставляли два проводи - один на закачку пропаганди, другий - на викачку усіх людських почуттів. Якщо це вимкнути, то вони, по-перше, залишаться пустими ляльками, по-друге, не зможуть чинити будь-який опір, тому що це маса. Є і фашисти. Маса не зіграє своєї ролі, а опозиції вистачить фаху впоратися із фашистами. А потім - період лікування. І дай бог Росії не перетворитися на ліберальну імперію. Я не погоджуся з тим, що російський народ має якусь генетичну ваду. Потрібно покінчити із владою", - сказав Арестович.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак не залишав Київ, коли 24 лютого в Україні розпочалася війна.

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