Арестович розповів про можливість залучення Німеччини та Франції до СЦКК

У Росії виступили проти цієї ініціативи.

Залучення Франції та Німеччини до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін можливе, проте країна-агресорка Росія виступила категорично проти цієї ініціативи.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Що стосується можливого залучення Франції та Німеччини до СЦКК, то там розглядається два варіанти. Є ініціатива однієї зі сторін, вони неформально запропонували, що вони готові створити групу, яка увійде або в СММ ОБСЄ, або в СЦКК. Це питання розглядається, ми з цією пропозицією на ТКГ виступали, але російська сторона, на жаль, це категорично відкинула", - сказав Арестович.

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