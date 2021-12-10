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Арестович розповів про можливість залучення Німеччини та Франції до СЦКК

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Арестович розповів про можливість залучення Німеччини та Франції до СЦКК

ТСН.ua

У Росії виступили проти цієї ініціативи.

Залучення Франції та Німеччини до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін можливе, проте країна-агресорка Росія виступила категорично проти цієї ініціативи. 

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". 

"Що стосується можливого залучення Франції та Німеччини до СЦКК, то там розглядається два варіанти. Є ініціатива однієї зі сторін, вони неформально запропонували, що вони готові створити групу, яка увійде або в СММ ОБСЄ, або в СЦКК. Це питання розглядається, ми з цією пропозицією на ТКГ виступали, але російська сторона, на жаль, це категорично відкинула", - сказав Арестович. 

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