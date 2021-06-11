Арестович розповів, скільки осіб потрапило до списків на обмін полоненими з українського боку

Росіяни подають до списків фейкових осіб.

Нині у списках на обмін з бойовиками - понад 90 осіб - це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань.

Про це заявив речник української делегації у ТКГ, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович під час ток-шоу "Право на владу".

Він додав, що 19 числа кожного місяця, починаючи від липня 2020 року, формуються такі списки полонених.

"Але з цими списками є одна цікава річ: вони (бойовики - ред.) подають практично 90 осіб, а реально Служба безпеки встановила 16. Вони подають фейкових осіб, осіб, яких не існує. Вони крутять цю волинку, тому що росіяни привчені торгувати головами. Чечня навчила, потім Сирія додала. 16 осіб із 90. Наші підтверджені всі, їхні - 16. Це довга історія. І чому не йде обмін - тому що цю історію спрямовують на прямі перемовини "ЛНР" з "ДНР", - додав Арестович.

Ведуча Наталія Мосейчук додала, що згідно з повідомленням "Слово і діло", в Донецькій і Луганській областях - 285 осіб, які були незаконно затримані; 256 вважаються зниклими безвісти. А за політичними мотивами на території окупованого півострова переслідується 131 людина і 113 перебуває в місцях несвободи.

"Питання полягає в тому, що є люди, які утримуються там не бувши пов'язаними з військовим конфліктом. Стаття, яку їм пред'явили "органи" самопроголошених республік, наприклад, крадіжка, розбій, несплата аліментів. Тому настільки складно паритетно обміняти", - резюмував Арестович.

Раніше стало відомо, що на обміні полоненими заробляють немалі гроші.

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Росія подає до списків полонених осіб, яких не існує – Арестович

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