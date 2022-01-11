Архілія, Іллінка та Гериций: якими іменами батьки називали новонароджених 2021 року

Архілія, Іллінка та Гериций: якими іменами батьки називали новонароджених 2021 року

Часто батьки обирають старовинні та екзотичні імена.

Торік у Києві на світ з'явилося майже 30 тисяч малюків. Це кожний десятий з усіх народжених в Україні.

Про те, яким іменам надають перевагу батьки - 11 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Серед найпопулярніших у столиці імен торік були - Софія, Марія, Злата, Соломія і Анастасія. Серед хлопчиків - Матвій, Тимофій, Артем, Максим і Дмитро.

Також дівчаткам давали імена - Архілія, Весна, Бель, Мрія, Іллінка, а серед народжених торік хлопчиків є Ілон, Клім, Бальтазар, Герицій і Елеазар.

Весна й Бальтазар: якими іменами сучасні батьки називають новонароджених

Нагадаємо, раніше акушер-гінеколог Олег Маланчук розповів про демографічну кризу та що в майбутньому чекає на Україну.

Читайте також: