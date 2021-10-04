Архів Пандори: як світ реагує на найбільший витік офшорних даних в історії

Серед імен, які засвітилися в документах — понад десять українців, зокрема і сам президент Зеленський.

Найбільший витік офшорних даних в історії — 6 сотень журналістів-розслідувачів з усього світу протягом року перевіряли папери, схеми, аудіо та відеофайли, які до них потрапили. І тепер одночасно публікують підтверджені дані. Звучать імена відомих світових бізнесменів і політиків, колишніх і нинішніх.

Про йдеться 4 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Британські Віргінські острови, Беліз. Кіпр. Самоа — це просто сонячні острови з пальмами і пляжами. Це "грошепроводи", крізь які, звільняючись від зайвих податків, ллються мільярди. Офшорні фірми створюють паралельну економіку, якою не гребують бізнесмени світового рівня, політики, зірки. 600 журналістів зі 117 країн світу майже рік перевіряли інформацію, яку злили міжнародному концерну журналістів-розслідувачів. Серед імен, які засвітилися в документах — понад десять українців.

Серед них найбагатші люди країни — Рінат Ахметов, Олександр Ярославський, Генадій Боголюбов та Ігор Коломойський, нардеп Олександр Герега, голова адміністрації експрезидента Порошенка Борис Ложкін, оточення нинішнього президента: Сергій Шефір та Іван Баканов.

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І сам Зеленський. У 2012 році він з оточенням створив мережу офшорних компаній, що нині володіє нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США. Перед першим туром президентських виборів свою частку в центральному офшорі на Віргінських островах Зеленський безоплатно передав партнерові — Шефіру. Коментуючи нинішнє розслідування Офіс президента нарікає на корупцію за часів Януковича, яка ділових українців начебто до цього примушувала.

"Для всіх бізнесів у країні в той час актуальним завданням було юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників", — пояснює радник керівника ОП Михайло Подоляк.

12 мільйонів документів, 35 світових лідерів, 300 політиків та чиновників — це найглобальніше світове розслідування в історії, яке наочно демонструє десятки успішних схем, за якими працюють офшорні оператори-компанії.

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Чехія

Найбільше не пощастило прем’єр-міністрові Чехії Андрею Бабішу. У нього зараз вибори і розслідування про таємно придбані вілли на Французькій рив’єрі пролунало якраз перед останніми дебатами.

"Це події 2009 року, цікаво вони обрали час, за 2 години до дебатів. Тут зараз кажуть що я відмивав гроші. Дозвольте відповісти, це важливо. Гроші йшли з чеського банку, я платив з них податки, це були мої гроші і вони потім поверталися назад до Чехії", — виправдовується Бабіш.

В цьому і річ: розслідування не каже, що принаймні частина із тих, про кого у нього йдеться, порушила закон. Воно просто дає широкому загалові уявлення про те, як саме політики і бізнесмени проводять свої оборудки. Найспокійніше з усіх світових лідерів досі відреагував король Йорданії Абдулла ІІ. Речник монарха заявив: Його Величність і не приховує своїх статків у Сполучених Штатах і Британії.

Британія

А от британському прем’єру і усій його Консервативній партії непереливки: у великих вливаннях до неї тепер підозрюють російського олігарха Федотова, який фінансував кампанії аж 34-х консервативних депутатів.

"Я бачив сьогодні цю новину. Але все, що можу сказати — усі пожертвування до нашої партії старанно перевіряють згідно з правилами, які взагалі-то були встановлені ще за минулого уряду лейбористів", — зазначив британський прем’єр Борис Джонсон.

Розкішна квартира коханки Путіна в Монако; нерухомість у Британії на 700 мільйонів доларів у родини Алієва, президента Азербайджану. Це, кажуть журналісти, що оприлюднюють документи — лише початок. І обіцяють днями нові сенсації.

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