“Арифметична помилка”: міськрада Кременчука замовила ігрові ноутбуки по 99 тисяч, подробиці скандалу

У Кременчуці Полтавської області спалахнув скандал навколо тендера, який провела міська рада. Чиновники уклали договір на купівлю 15 ігрових ноутбуків по 99 тисяч кожен, загалом на 1,5 мільйона гривень. Ринкова ціна такої ж моделі значно нижча і стартує від 60,5 тисяч гривень. Після обурення українців у Мережі міський голова Віталій Малецький заявив, що техніку нібито купляли для військових, а ціна була іншою.

Тендер на майданчику публічних закупівель ProZorro був оголошений 9 серпня виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради.

Про що йдеться в тендері

Договір на купівлю 15 ноутбуків Dream Machines RG3060-15 по 99 072 гривень за штуку уклали з фірмою ТОВ "Активбуд-М". Закупівлю провели без торгів за постановою №1178 з обґрунтуванням “Українська Визвольна Війна”. Сам договір не оприлюднено, тому жодні деталі замовлення невідомі. Поставити техніку мають до кінця поточного року.

За даними YouControl, фірма-переможець “Активбуд-М" зареєстрована у Кременчуці. З 2022 року фірма отримала підрядів на Полтавщині на 24 мільйони гривень.

Основний її вид діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. А за адресою реєстрації фірми в Кременчуці розташований будівельний магазин.

Скриншот / Фото: ProZorro

Ціна на ноутбуки значно завищена

Ноутбук, який замовила міськрада, ігровий, має екран WVA QHD (2560×1440) діагоналлю 15,6″, процесор Intel i7-12700H на 2,3/4,7 ГГц, оперативну пам’ять 16 ГБ, пам’ять SSD 1000 ГБ і відеокарту NVIDIA GeForce RTX3060 6GB.

На офіційному сайті виробника Dream Machines ця модель ноутбука без операційної системи коштує 62 999 гривень. У магазинах такі ноутбуки коштують від 57 до 67,63 тисяч гривень. Тобто на 42 тисячі дешевше, ніж у договорі, який уклала міськрада Кременчука.

Ноутбук / Скриншот з hotline.ua

У самому ж тендері на майданчику ProZorro місцевий підприємець пише про те, що сума оголошеної закупівлі значно перевищує ринкову.

“Виходить 99 072 грн за одиницю обладнання (1 486 080,00 грн/15 штук). Хоча середня ринкова ціна складає 60 000 - 80 000 грн”, – зазначив Артем Сухляк.

“Міська рада закуповує ігрові ноутбуки по завищених цінах. Перше – навіщо взагалі держслужбовцям ігрові ноутбуки? Вони працюють чи граються? Друге – ціна за одиницю завищена. Актуальні ціни для порівняння можна легко знайти на сайтах магазинів, що продають оргтехніку”, – написав Сусін М.О. у зверненні до Державної аудиторської служби.

Навіщо міськраді такі ноутбуки

На проведений тендер за завищеними цінами на техніку звернули увагу журналісти ще 9 серпня, коли інформація з’явилася на ProZorro. Новина поширилася в Мережі та викликала багато обурення.

16 серпня на скандал відреагував міський голова Кременчука Віталій Малецький. На своїй сторінці в Facebook він заявив, що “спростовує фейкову новину про те, що нібито мерія закупила для себе ноутбуки з переплатою”.

Постачальник допустив “арифметичну помилку”

Віталій Малецький стверджує, що ноутбуки замовляли не для міської ради, а для військових, за їхньою заявкою. За його словами, нещодавно чиновники вже виконували замовлення на закупівлю техніки, необхідної для роботи захисників, і передали її. Військові нібито попросили купити їм ще одну партію. Які саме військові – міський голова не уточнює.

“Після підписання договору на придбання нової партії ноутбуків, ми виявили невідповідності в первинних документах: постачальник ТОВ “Активбуд-М” допустив арифметичні помилки. Договір з цим постачальником було відразу розірвано. Це підтверджується листами від 11 та 14 серпня (документи додаються). Таким чином, жодних переплат не було, як і самої закупівлі ноутбуків за завищеними цінами”, – написав він.

На своїй сторінці Віталій Малецький опублікував листи від ТОВ "Активбуд-М" датовані 11 і 14 серпня. У першому йдеться, що фірма надає уточнені документи на реалізацію товару у зв’язку з “арифметичною помилкою”. Крім того, директор фірми пише, що частково повертає вже отримані кошти за техніку – 137 тисяч гривень. Зауважимо, що договір підписали 3 серпня, а 9 серпня новини про це з’явилися в ЗМІ.

У листі від 14 серпня ТОВ "Активбуд-М" повідомляє виконавчий комітет міської ради, що не має можливості поставити залишок товару згідно з договору №348 від 3 серпня і просить його розірвати.

Сайт ТСН.ua звернувся до міського голови Кременчука, щоб дізнатися, які саме військові звернулися з проханням придбати ноутбуки, і як договір уклали з “помилкою” на понад 450 тисяч гривень. Щойно Віталій Малецький прокоментує цей інцидент – ми одразу опублікуємо.

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