Арка над Чорнобильською АЕС більше не виконує своєї функції: чи є загроза

Наслідки атаки російського дрона / © Associated Press

Реклама

Пошкоджена російським дроном Арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не виконує своєї захисної функції. Одну з найбільших і найскладніших споруд у світі, яку будували коштом та зусиллями пів сотні держав і міжнародних організацій, 14 лютого зруйнував російський дрон. Тління від пожежі гасили 18 днів. А конструкція втратила герметичність. Планові роботи з демонтажу старих конструкцій під нею довелося зупинити на невизначений час.

Про йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Як будували Арку

Арку над 4 енергоблоком Чорнобильської атомної станції будували 15 років і витратили понад півтора мільярда доларів. Цей проект був настільки технологічно складним, що його називають сучасним аналогом єгипетських пірамід. Фактично Арка накриває собою старий радянський саркофаг, під яким, в свою чергу, сховані рештки зруйнованого енергоблока. Цей об’єкт мав простояти ще 100 років. Він був розрахований на будь-яке стихійне лихо — на торнадо чи землетрус. Але, звісно, він не був розрахований на бойові дії і на пряме попадання дрона чи влучання ракети.

Реклама

Що відомо про атаку на Арку

Це було пряме влучання, кажуть працівники станції. 14 лютого, близько другої години ночі персонал та фахівці МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЧАЕС, почули вибух з боку конфайнменту над 4 енергоблоком. Зайнялась пожежа. Поки з’ясовували масштаб руйнувань, жах відчували всі, хто хоч приблизно уявляє собі масштаб сплячої під саркофагом загрози.

Дрон з фугасною бойовою частиною, якою росіяни споряджають свої беспілотники для максимального вибухового ураження, летів на висоті 85 метрів над землею, занадто низько, щоби його могли розпізнати радари. Вибух пошкодив близько 50 квадратних метрів покриття та утворив наскрізний отвір. Руйнувань зазнала оболонка конфайнменту, обладнання під ним, системи вентиляції та енергоживлення. Від нової катастрофи відділяли лічені метри. «Шахед» влучив у західну частину Арки, не зачепивши старий саркофаг, який накриває собою реактор і розташований у східній частині.

Під Аркою знаходиться обладнання, призначене для демонтажу нестабільних конструкцій старого саркофагу. Це, зокрема, спеціальні крани для підйому важких вантажів. Вони і прийняли на себе удар. Унікальну техніку, створену спеціально для цієї роботи, було знищено або пошкоджено. Дуже непросто було ліквідувати пожежу. Осередки тління гасили майже три тижні.

Як ліквідовували займання

Річ у тім, що покриття Арки схоже на листковий пиріг. Під шаром сталі та панелей мінеральної вати була мембрана із синтетичного каучуку, яка робила конструкцію цілковито герметичною. І це вона продовжувала тліти всередині ще багато днів потому.

Пожежні мусили різати спеціальні люки у покрівлі, щоби дістатись до осередків тління. Під шаром сталі їх не було видно, тож виявляли їх за допомогою тепловізорів. Таких розрізів зробили близько двох сотень. Вода, якою гасили пожежу, лишилась всередині та звела нанівець усі зусилля, яких докладали працівники, підтримуючи всередині сухість повітря, щоби уникнути корозії.

Наслідки атаки на ЧАЕС

Працівники станції постійно моніторять радіаційний фон. Запевняють, що весь цей час він залишається в нормі. Прямої небезпеки від розгерметизації Арки немає. Принаймні поки що. Однак тепер неможливо безпечно демонтувати нестабільні конструкції старого саркофагу та зруйнований аварією 4 енергоблок. А це те, заради чого і створювався конфайнмент. В кінцевому рахунку понад 600 тисяч кубометрів радіоактивних відходів мали дістати і вивезти у сховище, а на цьому місці мала зазеленіти галявина.

Що криється під саркофагом

На Чорнобильській станції існує макет того, що криється під саркофагом. Він дозволяє в деталях роздивитись зруйнований енергоблок і те, який вигляд має реактор через десятки років після вибуху. Паливні зборки із залишками ядерного палива, радіоактивна лава, що утворилась внаслідок вибуху, тисячі тон зараженого пилу та всі уламки конструкцій енергоблоку — ось масштаб робіт, які мали відбуватись під захистом Арки.

«Є місця, де і дози і рівні залишились у тих же межах, що і були. Тому що період напіврозпаду деяких елементів дуже тривалий. Сам саркофаг був розрахований на 30 років. Він дозволив виграти час. Нестабільні конструкції тому і називаються нестабільними, бо вони тимчасові. І тут час грає нам не на руку. Без цілого конфайнменту неможливо виконувати жодні роботи з демонтажу. До 29-ого року ми ще можемо потерпіти, але потім все одно треба здійснювати демонтаж», — йдеться у сюжеті ТСН.

Як відремонтувати Арку

Головне питання — як можна відремонтувати Арку? На це поки що не має відповіді. Зараз фахівці обстежують пошкоджену конструкцію, щоби це з’ясувати.

У ці весняні дні Чорнобиль має оманливо безпечний вигляд. Навіть рудий ліс, який прийняв на себе більшу частину радіоактивного викиду під час катастрофи, і був знесений бульдозерами, нині заріс новими деревами. Проте варто лише на крок відступити від багато разів очищеної дороги, рівень радіації підстрибує до небезпечного.

Дата публікації 21:19, 25.04.25 Кількість переглядів 1 Руйнування захисної арки ЧАЕС: що відомо про загрозу радіації після удару дрона

Ця місцевість зберігає сліди відразу кількох катастроф. От іржавіють у воді баржі, які доставляли вантажі для ліквідації аварії на ЧАЕС. А поруч — сліди російської окупації та ось тепер ще й атаки по захисній Арці. Звук «Шахедів» тут чути майже щоночі, кажуть працівники станції. Зазвичай російські дрони летять дуже низько. СБУ зібрала уламки шахеда, який пошкодив конфайнмент. Експерти спецслужби дійшли висновку: цього удару росіяни завдали цілеспрямовано.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 25 квітня