Армія РФ намагається напівоточити Суми: експерт назвав сценарії загроз

Військовий експерт Іван Ступак прокоментував загрози для Сум / © ТСН

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Артилерійський удар по Сумах зранку 3 червня свідчить про те, що армія РФ почала діставати наземною зброєю до обласного центру, крім того, в Україні відкрилась нова ділянка фронту — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«Росіяни, обстрілюючи Суми, розраховують на те, що населення буде залишати місто», — припускає Ступак.

На його думку, армія Росії найближчим часом намагатиметься хаотично обстрілювати Суми, центр міста.

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«Будуть обстрілювати те, куди дотягнуться, щоб люди виїжджали, щоб припиняла діяльність промисловість, щоб створювалось суспільне напруження. За свою справу можуть взятися російські боти, які будуть писати панічні дописи від імені «пересічної мешканки Сум» про зупинення війни на будь-яких кордонах, про те, що треба віддати росіянам те, що вони хочуть. Скажу так — все це ми вже проходили, немає нічого нового», — каже про можливий сценарій Іван Ступак.

За словами експерта, українські Сили оборони вживають заходів, щоб протистояти наступу армії РФ на Сумщині, але є низка складних питань.

«Як на мене, то зупинити (обстріли — Ред.) зможе тільки наша ракетна програма. Гатити туди, де розташовані російські склади, бити туди, де ми не дістаємо дронами. Тоді дійсно можна вплинути на це. Зараз можна стримувати, але не так ефективно», — додає Ступак.

Резюмуючи, він каже, що цей обстріл свідчить про те, що від березня було відкрито нову ділянку фронту.

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Водночас Ступак не виключає й того, що російська армія намагатиметься здійснити напівоточення Сум з півночі області.

«Щоб обстрілювати та перерізати дорогу, яка з’єднує Суми та Глухів. Про захоплення обласного центру не йдеться. Поки у них таких сил немає», — каже Ступак, аналізуючи ситуацію на Сумщині.

Як виявилось, протягом 3 червня російські пропагандисти неодноразово приділяли увагу ситуації на Сумщині, заявляючи, що зможуть гатити по місту артилерією.

Своєю чергою, українська народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці в соцмережі написала, що, на її думку, «фортифікації підготовлено найгірше з усіх ризикових областей».

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«Тому давайте будемо реалістами — маю попередити і раджу громадянам подбати про свою безпеку та евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини, не чекаючи», — резюмувала вона.

На офіційному сайті Сумської ОВА посадовці розмістили контактні дані для тих мешканців прикордонних громад, хто бажає евакуюватись. За даними ОВА, протягом останньої доби російська армія здійснила 150 обстрілів по 47 населених пунктах регіону, повітряна тривога протягом доби тривала 15 годин 50 хвилин.

Раніше повідомлялось про те, чи зможуть російські війська дійти до обласного центру.

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