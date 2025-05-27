Армія РФ вже в новому регіоні України: експерти назвали завтрашні сценарії війни

Армія РФ розпочала наступ на Сумщину / © ТСН

Реклама

Армія РФ контролює 4 села на Сумщині, бойові дії тривають на околицях шести населених пунктів регіону — про це офіційно повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його даними, противник намагається продовжити просування.

«На території Сумщини під контролем противника перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади», — повідомив очільник ОВА на сторінці в соцмережі.

Реклама

Та додав: «Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони». Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади».

Який розвиток подій можливий тепер на Сумщині, куди та як може посунути армія РФ на нових напрямках — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Ворога цікавить реалізація політичної мети Путіна щодо створення так званої буферної чи санітарної зони у прикордонні Сумської, Харківської — та у перспективі Чернігівської — областей», — каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: «Таке завдання Путін минулого року визначив власній армії. У травні почалася масштабна наступальна операція росіян на півночі Харківщини. Ворог спромігся зайти на 3-6 км в районі Вовчанська і все застопорилося».

Реклама

Розвиток подій на Сумщині

На це запитання колишній речник Генштабу відповів так: «Щодо Сумської області. Ворог намагається відтіснити українські Сили оборони з певних ділянок фронту на території суміжної Курської області. Намагається створити умови напівоточення нашого угруповання».

Та продовжує: «Зверніть увагу на лінію державного кордону. Населений пункт Новеньке фактично з трьох боків оточений кордонами, за якими розташована РФ. За таких умов утримати цей населений пункт вкрай важко. Також відомо, що угруповання російських військ чисельністю від 45 до 60 тис. вештається в Курській області, частково перебуває у прикордонні Сумщини. Чи є варіант того, що вони і далі будуть просуватись? Відповідь на це запитання суто і виключно залежить від ресурсних можливостей українського війська».

На думку Селезньова, якщо ЗСУ вдасться сформувати потужний заслін, то у ворога навряд чи щось вийде.

«Якщо ні — цілком ймовірно, що ворог буде намагатись далі просуватись вперед. Але для просування на місто Суми, для його блокування або окупації у ворога просто фізично немає ресурсів. Декілька десятків тисяч — це не декілька сотень тисяч», — каже експерт.

Реклама

Та підкреслює: «Чому я так впевнено кажу — зараз угруповання російських військ в районі Покровсько-Мирноградської агломерації налічує близько 80 тисяч. Які там територіальні здобутки? Масштабних зрушень немає. Звісно, ризики для нашого обласного центру зростають через активне застосування ворогом дронів та ракет».

На думку Селезньова, наступальні дії армії РФ на Сумщині розвитку не матимуть.

«Звісно, ворог може позбирати з інших ділянок фронту свої резерви та ресурси. Але ми це відстежуємо і для росіян може статись біда. Як це сталось у Бєлгородській області. Росія втратила контроль над одним з населених пунктів через те, що надто впевнено почувалася під ведення певних дій на території Суджанського та прилеглих районів Курської області», — каже аналітик.

Як виявилося, багато дописувачів в соцмережах звернулись із запитаннями до сумської влади про те, а де ж поділись та чи взагалі були фортифікаційні споруди, які б мали зупинити або сповільнити наступ ворога. Низку таких запитань користувачі соцмереж залишили під постом голови Сумської ОВА.

Реклама

«Як це взагалі стало можливим притому, що область готували?», — залишив коментар один із користувачів. Ще одна із дописувачок емоційно написала наступне: «А вони сидять на нашій території, і ми будемо чекати, поки прийдуть до хати їсти борщ до столу?»

Своєю чергою, Владислав Селезньов каже, що будувати військові фортифікації вкрай близько до кордону нераціонально.

«По-перше, ворог не дав би їх побудувати близько. Прильоти мінометних систем там би зруйнували все. Основні лінії оборони розташовуються на певній відстані від державного кордону (далі, ніж ті села, які зараз контролює армія РФ — Ред.). Це нормальна практика», — каже Селезньов.

Складна доля прикордоння

Зі свого боку, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що ворог зайшов до сіл Сумської області не внаслідок швидкої операції або скрупульозно спланованої.

Реклама

«Це села, які з декількох боків охоплені російськими кордонами. По-друге, це населені пункти, які зазнавали величезних обстрілів. Це території, по яких росіяни свого часу заходили, намагаючись прорватися в бік Києва», — каже експерт.

За його словами, так географічно склалось, що основні оборонні фортифікації розташовані так, що певні населенні пункті не охоплюються цими лініями.

«Для багатьох неприйнятно те, що ці села під контролем ворога, бо важливий кожен клаптик землі. Але в умовах воєнного стану тримати там військові підрозділи, які будь-якої миті могли опинитись в оточенні — теж неправильно. Ці населені пункти прострілюються, тому ворог там теж не будує своїх опорних пунктів. Так, російська піхота лізе, пре на територію, яка була нейтральною зоною між двома арміями», — каже Тимочко.

До цього він додає, що на території Курщини також була така ситуація, коли певна територія прикордоння певний час не контролювалась росіянами.

Реклама

«Така фатальна доля прикордоння. І у нас, і у росіян. Армія РФ, створивши інформаційну кампанію про свій наступ, зараз намагається надати їй військових обрисів. Для того, щоб розкрутити як якусь масштабну наступальну операцію», — каже Тимочко.

На його думку, загарбники найближчим часом будуть намагатись побудувати там оборону.

«Щоб запобігти Курську-2. Вони побоюються, що ми проведемо наступ там, де вони свого часу рухались в Україну», — припускає експерт.

Іван Тимочко також додає, що, на його суб’єктивну думку, масштабної наступальної операції, наприклад, на місто Суми ворог не зможе провести.

Реклама

«Аргументую це тим, що минулого року армія РФ налічувала в Україні приблизно таку кількість військ, як і зараз. Вони можуть частину військ з Курщини перекинути на Сумщину. Але ті сили, які були на Курщині, давали можливість під час тяжких боїв тиснути на українську армію. Було витрачено 8 місяців і за великим рахунком 100% результату не досягли», — каже Тимочко.

Резюмуючи, він додає: «А наступальна операція тільки на старті потребує мінімум 50-100 тис. особового складу. На цьому напрямку це будуть великі втрати, потрібен підготовлений резерв. Підготовлений не гірше того, хто буде брати участь у наступальній операції».

Раніше повідомлялось про те, що Росія змінює напрямок свого наступу і перекидає сили з Донбасу.

Читайте також:

Реклама















