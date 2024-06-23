Армія близько: відомий волонтер Сініцин в деталях розповів про життя на фронті

Пішовши до армії, життя змінюється кардинально. Ти повністю перестаєш належати самому собі і не можеш нічого планувати.

Про це військовослужбовець, аеророзвідник, громадський діяч Роман Сініцин розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Тому що в тебе є командири, вони дають команди. Подобаються чи не подобаються тобі ці команди, ти їх виконуєш. Якщо виконуєш успішно, тебе хвалять. Якщо не дуже успішно, получаєш пі**юлей. Все. Проблема з часом, важко щось планувати. Тобто я не можу планувати своє побутове, особисте життя”, — каже Роман Сініцин.

Військовий пояснив, що його підрозділ не стоїть на якійсь окремій ділянці фронту довго. Вони виконують задачі по місяцю, по два, по три на різних ділянках фронту.

“І в моменти, коли ти приїжджаєш в ППД… а я молодший офіцер, ще займаюся паперовою роботою, і команда на виїзд може поступити ввечері, а вранці тобі треба виїхати о 6-й ранку з особовим складом, засобами, з усім. Таке трапляється часто, тому важко щось планувати. Але я, в принципі, звик, і я до цього був готовий. Насправді, піхотним підрозділам і хлопцям, які тримають позиції десь рік, а таких бригад і підрозділів багато, і в яких немає міні-ротацій, умовно в ППД приїхати, їм набагато важче. Тому, чесно, я взагалі не жаліюся. У мене ще все окей”, — розповів Роман Сініцин.

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