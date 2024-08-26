Армія Путіна на рік залишила 20-тисячне місто на Дніпропетровщині без води: коли ситуація покращиться

Через Росію люди змушені жити без воли.

Понад рік без водопостачання живуть мешканці міста Апостолове, на Дніпропетровщині. Проблеми почались після російського теракту на Каховській ГЕС. Новий водогін, який мав би забезпечувати Апостолове збудували, втім дата пуску кілька разів переносилась. У середині серпня на всіх рівнях відзвітували, що він врешті почав роботу. Однак апостолівці і досі шикуються в довжелезні черги до свердловин, аби набрати хоч кілька бутлів води.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Після підриву Каховської греблі, більше року тому, вода в Апостоловому зникла. Спочатку місто підтримували міжнародні організації. Але чим далі допомога меншала, з проблемою люди мусили справлятись самотужки.

Торік в Апостоловому спробували давати воду з місцевого ставка. То був тимчасовий, екстрений варіант. Однак його вистачило лише на кілька місяців. А з кранів біг здебільшого мул.

Люди набирають воду у водоймі

Чи не єдиним джерелом води для Апостолового стали свердловини. На 20-тисячне місто їх зробили п’ять. Тож щодня за технічною водою величезні черги.

Тетяна з донькою приїхали по воду. Набирають одразу кілька десятків пляшок. У такому режимі живуть вже понад рік.

"Я працюю в іншому місці, вихідна лише один тиждень, за один тиждень мені треба навозити води, щоб вистачило поки я буду вихідна до наступного разу. Батько наш в лавах ЗСУ, він не має змогли нам допомагати", - каже мешканка міста Апостолове Тетяна Коцюба.

Днями з візитом на Криворіжжі був Володимир Зеленський, йому відзвітували про запуск усіх гілок водогону. Втім до апостолівців питна так і не дійшла.

"То в нас якість насоси ламаються, то труби викрали, наша влада ніяк не реагує на нас, було мітинги, були звернення", - пояснює Тетяна Коцюба.

Після підриву Каховської ГЕС, на Криворіжжі почали будувати водогін з річки Інгулець до Південного сховища. Він має забезпечити сам Кривий Ріг та прилеглі громади питною. Нещодавно запрацювала його четверта гілка, та сама що повинна дати воду в Апостолове.

"Ми на сьогодні маємо надію, що впродовж 10- 15 діб ми отримаємо можливість подавати воду на Зеленодольськ і на Апостолове", - каже керівник державного промислового підприємства "Кривбаспромводопостачання" Єгор Харитонов.

Утім, за понад рік без води, канал що несе питну до Апостолового перетворився на пустелю. Зараз, коли запустили четверту гілку водогону "Інгулець - Південне" він потроху заповнюється. Однак темпи повільні, бо обсяг води, що сьогодні поступає до каналу удесятеро менший, ніж раніше.

Тож апостолівців вкотре просять почекати на появу води два три тижні. Місцеві кажуть, сподіваються, воду в кранах таки побачити.

Жителі Апостолового набирають воду

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