Армія Путіна навмисно знищує місто на Запоріжжі: яка там ситуація і що кажуть місцеві жителі

Жителі Гуляйполя виживають у спеку та під час обстрілів.
Порожні центральні вулиці, потрощені будинки і все це оповите димом – таке зараз прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі. Росіяни безперестанку обстрілюють місто з авіації, артилерії та безпілотників. А від прильотів одна за одною спалахують пожежі. Загасити їх украй складно, адже централізованого водопостачання немає, а на термометрах - під 40.
Як у таких умовах виживають люди - бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес.
Урожай у Гуляйполі вирощують у пекельних умовах. Пані Світлана каже, що їздить на город вдосвіта – поки не пече та не чутно вибухів. За пару ранкових годин намагається буряни виполоти та зібрати бодай якийсь врожай
Коли сонце припікає сильніше жінка разом зі старенькою мамою ховаються в тінь. Найважче, кажуть тваринам.
У таку спеку споживання води збільшилось вдвічі, кажуть надзвичайники. Централізованого водопостачання в місті давно немає, біля будинків гуляйпільців стоять бочки, які наповнюють технічною водою. Питну воду привозять людям з Покровська.
Через спеку та російські обстріли Гуляйполе постійно у диму – горять поля, будинки та лісосмуги.
"Минулу зміну ми в 11 ранку як виїхали в 9 вечора тільки приїхали. Після сильних обстрілів градів зайнялося пів села, горіли будинки, трава, пшениця, сарай горіло все", - каже рятувальник Микола Гаврилюк.
А поки рятувальники приборкують вогонь, на них полюють росіяни.
Від російських снарядів та спеки жителі Гуляйполя ховаються під землею - в пункті незламності. Особливо людно тут у дні коли роздають хліб.
Попри всі складнощі півтори тисячі людей, які залишаються в Гуляйполі не збираються полишати свої домівки. Кажуть звикли і до обстрілів і до тотального блекауту – тож чекатимуть перемоги у рідному місті.
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