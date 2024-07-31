Армія Путіна тікає із Криму: гучна заява полковника запасу ЗСУ (відео)

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, росіяни тікають з Криму. Спочатку вони вивели Чорноморський флот, зараз перекидають із півострова засоби ППО. За його словами, такі дії окупантів відкривають багато можливостей для українських захисників.

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Росіяни тікають з Криму!

Російська армія потроху втікає з тимчасово окупованого Криму! Після того, як українські захисники смачно дали перцю окупантам і здійснили низку успішних ударів по військових об'єктах Росії на території півострова, ворог вирішив перекинути деякі сили та засоби вглиб Криму. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 каналу.

За його словами, росіяни готуються до завоювання Україною переваги у повітрі. Експерт зауважив, що Крим – це географічний оперативний котел і його неможливо утримувати від армії, яка наступає з боку материка. Тобто утримати Крим військовими механізмами немає можливості. За словами Світана, це справа часу, коли будь-які оборонні редути будуть розбиті, а ворожа армія – знищена.

"Єдиний глобальний вихід для росіян – це покинути Крим, як це вже зробив Чорноморський флот. Саме вихід Чорноморського флоту з Криму – провісник тих дій, що відбуватимуться з російською армією та російськими громадянами, які зараз перебувають у Криму", - сказав він.

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Друга хвиля відходу

Тікатимуть окупанти поступово. Світан зауважив, що спочатку з Криму виходитиме ворожа авіація, потім - протиповітряна оборона, наземні війська та цивільні окупанти. Зараз спостерігаємо другу хвилю відходу, а саме відхід ППО.

"Це не посилення Керченського напрямку, вони просто намагаються піти з-під удару. Практично звільняють територію, розуміючи, що всі локатори на західному узбережжі – будуть знищені", - зауважив експерт.

Відхід ворога триватиме рік

На його думку, відхід окупантів триватиме рік, а це відкриває військові об'єкти ворога, по яких далі можуть працювати українські захисники. І, можливо, тоді ми вкотре почуємо від росіян про жест доброї волі і остаточне повернення Криму під контроль України. А це, своєю чергою, вже може стати однією з умов для розвалу Російської Федерації.

Стратегія звільнення Криму

За словами Романа Світана, оптимальна стратегія війни на цьому етапі враховує розташування фронту, наявність особового складу, сил і засобів у кожної зі сторін. Тому ЗСУ розгортатимуть оборонні рубежі на сході та півночі, а на південному напрямку і далі буде розвиток наступальних дій в бік Криму.

"Крим для росіян – це відірваний шмат. Там російська армія практично замкнена в географічній пастці. У Криму, можна сказати, "смерть кощієва", путінська смерть. Після звільнення Криму Росія почне розвалюватися. Путін точно не всидить на своєму кріслі. Тому для нас дуже важливим є звільнення Криму", - припускає він.

Коли буде звільнено Крим?

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко писав про те, що півострів буде звільнений раніше за Луганщину та Донеччину.

“Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України – особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику. Це дає змогу російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій. Півострів, що, на перший погляд, прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення материкового півдня. Причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом», - сказав Коваленко.

Механізми звільнення Криму

Своєю чергою, Роман Світан пояснив, що існують різні механізми звільнення Криму, але оптимальний варіант – дальні засоби ураження – ракетна компонента та інші сучасні технології. Саме про таку військову допомогу й проситиме Україна у своїх партнерів, щоб мати достатню кількість засобів ураження для дистанційного звільнення Криму.

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Вихід військ РФ із Харківської області

Утім, крім півострова, Росія може вивести частину окупантів з інших територій України. Російське командування може забрати "вагнерівців" із Харківської області, яких нещодавно кинула на підсилення, після побоїща у Малі. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

“Корпусу Африки, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити операції "Вагнера", зокрема в Малі, оскільки елементи Корпусу Африки нещодавно були розгорнуті в Україні, щоб допомогти російським наступальним зусиллям на півночі Харківської області. Масштабна заміна «Вагнера» після таких втрат, як ті, що були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не бачить повної заміни "Вагнера" в Малі чи деінде в країні", - сказано у заяві ISW.

Нагадаємо, що днями у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер". Частину “вагнерівців” взяли в полон, але велику кількість було вбито. Оскільки аналітики підкреслюють, що завдання окупантів в Сахелі є пріоритетним.

Війна третього тисячоліття

Утім, аби вигнати росіян з усіх тимчасово окупованих територій, нам потрібно докласти ще чимало зусиль і отримати чимало зброї. І має вона бути неабиякою, заявив військовий експерт Роман Світан. Щоб прискорити перемогу України, наша армія має перейти на стандарти війни третього тисячоліття. Українським військам треба передати новітні військові технології та надати можливість максимально використовувати усю зброю, що передається, без обмежень щодо дальності і цілей.

“Насамперед, у генерала Сирського не може не бути плану. Весь сенс існування головкома та Генштабу – це якраз планування: планування операції залежно від стратегії оборонних, наступальних, контрнаступальних дій. Тобто тут цілий спектр завдань, які вирішує головком. Але те, що у війні третього тисячоліття не може бути старих радянських підходів, це цілком правильно. І тут справа не лише у війні між двома "радянськими арміями", великою та малою. Звичайно, ні. Просто є парадигма ведення воєнних дій у третьому тисячолітті. Як свого часу відходили від стріл, луків, мечів, потім від стрілецької зброї переходили до авіаційної та ракетної компоненти, так само в третьому тисячолітті повинні вестися високотехнологічні війни», - зауважив Світан.

Тактика української армії

За словами експерта, потрібно готувати особовий склад до ведення саме таких воєн, але підлаштовуючись під певну стратегію.

“Яка у нас війна? Оборонна, наступальна? Тут уже вирішує Генштаб, і залежно від того, що він вирішить, буде обрано таку тактику підготовки оперативно-тактичних керівників плюс виконавців, тобто вже безпосередньо військ», - підкреслив експерт.

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Зброя від партнерів

Утім, Роман Світан зазначив: те, що ми отримуємо від наших партнерів, – це минуле тисячоліття. Тому й досі воює "маленька радянська армія" проти "великої радянської армії".

“Де нам взяти високотехнологічну зброю? Її нам просто не дають. Причому не просто зброю не дають – не дають технологій. Ми б самі могли зайнятися виробництвом, але ми не маємо доступу до цих технологій. Ось це проблема. І це питання треба порушувати перед нашими партнерами, перед речниками наших партнерів, яким є шановний пан Грант. Підготовка особового складу до запровадження високотехнологічної війни цього року можлива. Наступного також можлива», - сказав експерт.

Нагадаємо, вранці 31 липня полковник запасу ЗСУ Світан вказав на ознаки, які свідчать, що окупанти потрохи втікають із українського Криму.

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