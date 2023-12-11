Армія Путіна знищує Херсон: що відомо про масовані обстріли і що кажуть місцеві

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон: за добу одна й та сама багатоповерхівка двічі ставала мішенню окупантів. Пошкоджені медичний та освітній заклади. Одна із найстаріших у місті шкіл майже повністю вигоріла.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Окупанти сьогодні від ранку нещадно б'ють по Херсону зі всіх видів зброї. Під обстріл потрапили житлові квартали. Тут замість вікон у будинках - чорні діри, квартири потрощені, фасади розбиті.

"Цей прильот був різкий, воно шандарахнуло за секунди. Я впала, оглушило і чую, що все валиться", - каже місцева.

Одна з багатоповерхівок двічі за добу ставала ворожою мішенню. Вибухи були дуже сильні і гучні, кажуть місцеві. 37-річна жінка отримала уламкове поранення голови та вибухову травму.



Російська армія далі продовжує воювати з Херсонськими медичними та навчальними закладами. О пів на шосту ранку була обстріляна одна з найстаріших шкіл міста - під ворожий удар вона потрапила не вперше. У школі був лише охоронець, йому вдалося врятуватися.

"Ох люблять нас орки, сильно люблять", - кажуть херсонці, коментуючи наслідки обстрілів.

Також було обстріляне село Антонівка - поранень зазнала п'ятдесяти дворічна жінка, її довелося госпіталізувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російський терор Херсона: двічі обстріляли одну й ту ж багатоповерхівку!

Нагадаємо, окупанти від самого ранку обстрілювали Херсон. Протягом доби на Херсонському напрямку російська армія з артилерії обстріляла Тягинку, Іванівку, Антонівку та Херсон.

Читайте також провідні новини дня: