Армія Путіна знищує Херсон та область: що відомо про загиблих та наслідки обстрілів (відео)

Російська терористична армія продовжує обстріли Херсона. Напередодні окупанти вбили двох людей та ще 8 поранили. Росіяни гатили по житлових кварталах, медичних установах та магазинах. Найбільше постраждала багатоповерхівка, у якій пошкоджені квартири та фасад.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Херсоні напередодні ворог крив вогнем житлові квартали - влучив у багатоквартирний будинок. Літня жінка загинула на зупинці поряд з багатоповерхівкою. Шестеро містян отримали травми, їх госпіталізували.

"Був дуже сильний вибух. Вибито повністю раму з вікнами і двері до кімнати", - кажуть місцеві.

Ще одна потерпіла звернулася за допомогою до медиків уже вранці. 39-річна херсонка напередодні під час обстрілу теж була поблизу зупинки. У неї вибухова травма.

Обстріл Херсона

Атакували окупанти і область. У селищі Садове смертельні травми у власному гаражі отримав 78-річний чоловік.

А наслідки масштабні, крім житлових будинків пошкоджені дві лікарні, адмінбудівля у Херсоні, науково-дослідницька установа, інженерна споруда у Херсонському районі, крамниці у Бериславському районі.

Російська армія обстрілює область з мінометів, танків, авіації та "Градів".

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Нагадаємо, 3 грудня російські обстріляли Центральний район Херсона з лівого берега. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є поранені.

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