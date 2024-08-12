Армія Путіна знищує українські села та міста біля лінії фронту: "Якщо пів дня тихо - це свято"

Росіяни не припиняють тероризувати Херсонщину. Останніми тижнями, крім артилерії та авіаударів, вони полюють на мирних жителів з дронів. Більшість поранених постраждали саме через безпілотники, які скидали на них вибухівку. Доходить до того, що влада просить людей не виходити з дому. За останню добу через ворожі атаки в області травмовано 11 людей, 1 людина загинула.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

Жінка розповідає, як вона гуляла з собаками, проте опинилась під російським обстрілом.

"Я йшла додому, з подругою. І вона поряд йшла, йшли мої два собаки. Їм хоч би що, жодної подряпини, все на мене. Вибухало отак біля ніг. Дрібні уламки пішли на ноги", - каже вона.

Жінка, яка потрапила під обстріл

Росіяни з артилерії також обстріляли і будинки обстріляли з артилерії. Таких руйнувань у місті більшає щогодини. Без потерпілих обходиться тільки, якщо снаряди потрапляють у пусті оселі, з яких вже виїхали люди.

Окупанти знищують помешкання херсонців

За покинутими квартирами доглядають сусіди, але кажуть - зробити з обстрілами окупантів нічого не можуть. Херсонець доглядав за оселею друзів. Тепер її немає.

"В сусіда там стєнка на сарай упала, сарай провалився. Та тут каждий день, кажду ніч. Тут без перестанку. Якщо півдня тихо, то це дуже великий празник", - каже він.

Наслідки обстрілу

Окупанти кажуть - обстрілюють військові об'єкти. Натомість у руїнах цивільні підприємства, як тролейбусне ДЕПО. Тут ворог розбив 24 тролейбуси і гаражі. Пошкодив контактну мережу. Її ремонтують.

Новини ТСН 14:00 12 серпня. РФ тероризує Херсонщину, Афіни у диму, літня спека повертається

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